Els rescats i recerques dels bombers ja superen els nivells prepandèmics

Els Bombers de la Generalitat no paren de fer salvaments al medi natural i el nombre de serveis ja superen els nivells prepandèmics. Els rescats i recerques ja arriben a 104 -fins al 2 de maig- a la Regió d’Emergències de Girona; una xifra que suposa un increment del 82% de les actuacions respecte al mateix període del 2019.

Aquestes dades, que són públiques, mostren que l’activitat al medi natural gironí acaba generant molta feina als Bombers. Per exemple, només per Setmana Santa van realitzar 15 rescats i recerques -entre el dissabte dia 9 d’abril i el Dilluns de Pasqua, el 18 d’abril.

La tònica com han dit els experts en els últims mesos apunta que segueixen a l’alça i caldrà veure com la gent es comporta durant l’estiu. És a dir, si fan vacances més locals i per la província o bé, van en massa a l’estranger i per tant, hi hauria menys activitat al medi natural. Tot i això, des de sectors turístics ja apunten que aquest estiu podria ser de rècords i que s’espera molta afluència de gent i per tant, pot haver-hi accidents i gent que es desorienti i faci necessària l’activació dels Bombers.

En els 104 serveis realitzats fins al 2 de maig hi ha un gran nombre de rescats de muntanya, que és l’actuació estrella dels Bombers a Girona en l’àmbit dels salvaments al medi natural. En poc més de quatre mesos han treballat en 64. El segon tipus de servei amb més sortides és la recerca de persones (28). Els altres dos amb menys actuacions són el rescat/recerca en àmbit marítim (9) i el fluvial (3).

D’altra banda, cal destacar que el cap de setmana és quan més activitat ha tingut el cos d’emergències: 61 rescats i recerques. La major part s’han concentrat en el diumenge (37 serveis). Mentre que el dia amb menys és el dimarts (5).

Pel que fa als mesos amb més actuacions del període analitzat, el febrer i l’abril és quan hi ha hagut els moments punta. El mes d’abril s’ha saldat amb 27 serveis (18 d’ells rescats de muntanya) i el febrer ha tancat amb 28 (18 també són rescats de muntanya).

A Catalunya, els Bombers han actuat en 517 rescats aquest any. La major part, també són rescats de muntanya (356). La xifra del 2019 també queda més curta, amb 325 però amb menys diferència que a la Regió de Girona. En aquest cas, el creixement de serveis ha estat d’un 9,54%.

Ferida crítica fent barranquisme

D’altra banda, aquest diumenge a la tarda, els Bombers de la Generalitat van haver de fet un servei sota una situació climatològica complicada: van rescatar una dona ferida crítica que havia caigut fent barranquisme a Ribes de Freser sota la pluja i amb boira.

L’accident es va produir al barranc de la Corba i va caure des d’una l’alçada d’entre 10 i 15 metres.

El succés va tenir lloc cap a dos quarts de sis i la dona anava en grup fent aquesta activitat aquàtica. Segons van explicar els companys als rescatadors, la dona va patir una caiguda, en el darrer tram del barranc des d’una l’alçada d’entre 10 i 15 metres.

Fins al lloc s’hi van desplaçar la unitat de rescat dels Bombers amb l’helicòpter, efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i el metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions terrestres de suport.

En helicòpter

Un cop a lloc, van fer la primera atenció sanitària a la ferida, a qui van poder estabilitzar quan va recuperar la consciència i, en llitera, la van portar fins a una zona segura per poder fer la maniobra de gruatge des de l’helicòpter. La van evacuar fins a l’heliport de Campdevànol on s’esperaven les unitats del SEM: dos helicòpters i dues ambulàncies.

L’helicòpter nocturn del SEM per la seva banda, va traslladar la dona, en estat crític, fins a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. També es va activar l’equip de psicòlegs del SEM per donar suport a les persones del grup que acompanyaven la ferida i que van ser evacuades, des del lloc de l’accident, per l’helicòpter de rescat dels Bombers que les va traslladar fins a Ribes de Freser.

Meteorologia complicada

Les tasques de rescat de l'helicòpter i els GRAE, segons van informar els Bombers, es van veure molt dificultades per les inclemències meteorològiques, ja que la zona estava emboirada, plovia i fins i tot va caure pedra, i per la dificultat d’accedir, amb l’helicòpter, a la zona de l'accident.