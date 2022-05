Endesa invertirà, aquest estiu, 2,3 milions d’euros en dispositius tecnològics per tenir cura dels boscos gironins i protegir-los de possibles incendis. La companyia ha presentat a Sant Celoni la seva la campanya anual de neteja i protecció de boscos, en la qual aplica l’I+D al capdavant d’un seguit de mesures pioneres al conjunt de l’Estat.

La principal novetat d’enguany és l’estrena d’una màquina per desbrossar teledirigida, que es comanda a distància i que permet millorar les condicions de seguretat i salut de les persones que executen els treballs de tala i esporga, ja que no pateixen vibracions, fatiga i tampoc inhalen els gasos de combustió. A més, Endesa explica que «minimitza» el risc d’accidentalitat, ja que no bolca, i a més permet augmentar la producció.

D’altra banda, Endesa també ha consolidat l’escaneig làser amb tecnologia Lidar (Light Detection And Ranging) de totes les línies d’alta tensió, que permet traspassar les dades a un programari i generar així una visualització d’un model 3D sobre l’entorn físic; en aquest cas, un bosc amb la seva xarxa. Així doncs, mitjançant aquest sistema, s’ha creat un fitxer informàtic amb un núvol de punts georeferenciats que, des d’una aplicació, permet mesurar quines són les distàncies entre els cables i la vegetació, així com fer estudis de creixement de la massa forestal. Segons indica Endesa, es tracta d’una informació molt útil a l’hora de preveure treballs de tala i esporga selectiva.

D’altra banda, la companyia també ha fet revisions termogràfiques en helicòpter, s’han utilitzat drons per comprovar-ne l’estat, s’han fet inspeccions a peu de línia i esporgues selectives de les masses vegetals que creixen al voltant de les infraestructures elèctriques, entre d’altres.