El 2 de gener del 2011 va entrar en vigor la llei que va eliminar el fum dels espais públics tancats i va endurir la del 2005, que encara presentava ambigüitats. La posada en marxa va suposar un abans i un després en la lluita per reduir el consum de tabac, que segons estudis, és la causa d’una de cada sis morts.

Tot i que en la darrera dècada el percentatge de fumadors ha anat a la baixa, el descens es produeix molt lentament. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya 2020-2021, un 22,6% de la població és fumadora, un 7% menys que fa deu anys, que era del 29,5%. A partir del 2017, es van començar a publicar dades per regions sanitàries. Llavors, a la Regió Sanitària de Girona, un 23% de la població fumava habitualment o ocasionalment i, actualment, segons la darrera enquesta de l’any passat, un 22,7% dels gironins fuma. D’altra banda, el 63,8% de les persones enquestades afirma no haver fumat mai.

Les patologies relacionades amb el consum de tabac són un dels motius més freqüents de consulta en l’àmbit sanitari en general i en l’atenció primària en particular. El tabaquisme és considerat actualment el primer problema de salut pública que es pot prevenir. Abordar la problemàtica del tabaquisme inclou estratègies de prevenció, de vigilància del consum del tabac, protegir a la població del fum del tabac, oferir ajuda per a l’abandonament, advertir dels perills del tabac, fer complir les prohibicions sobre publicitat, promoció i patrocini i augmentar els impostos del tabac.

Des de l’atenció primària s’aborda el consum a la consulta individualitzada i també s’aposta per les intervencions grupals.

Des del 2015 les quatre àrees bàsiques de salut de la ciutat de Girona treballen conjuntament, instaurant intervencions grupals al llarg de l’any, en diferents franges horàries, de manera que la població fumadora tingui més fàcil participar i triar alguna d’aquestes intervencions que inclouen cadascuna diferents sessions.

Població cada vegada més jove

Segons l’enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari, la segona droga amb una prevalença més alta de consum en la població de 14 a 18 anys va ser el tabac. El 40,2% havia fumat alguna vegada a la vida i el 24,9% va afirmar que n’havia consumit en els trenta dies previs a la compleció de l’enquesta. Aproximadament, un terç dels estudiants que havien fumat tabac l’últim mes ho havien fet diàriament; la prevalença del consum diari de tabac que es va observar va ser del 8,9%.

Prenent com a referència el consum de drogues durant els darrers dotze mesos previs a l’enquesta, es va observar que l’any 2021, en relació amb l’any 2018, el consum de tabac, d’alcohol i de cànnabis va experimentar una reducció bastant important.

D’altra banda, el cap de servei de promoció de la salut a Girona, Carles Mundet, destaca que la població de 15 a 44 anys és la que encara concentra el percentatge més alt de fumadors i la dada no experimenta una forta davallada fins a partir dels 65 anys, quan es redueix a pràcticament la meitat, amb un 12%. «Quan s’arriba a certa edat, et comencen a diagnosticar patologies causades, principalment, pel tabac. És per això que el consum es va reduint», concreta Mundet.

La població de 15 a 44 anys és la que fuma més i la dada no baixa realment fins a partir dels 65 Carles Mundet - Cap de promoció de la salut de Girona

Tot i que hi continua havent més homes que dones que fumen, en edats més primerenques les dades s’assimilen més. De fet, segons l’enquesta als joves de 14 a 18 anys, la prevalença de consum de tabac dels darrers dies és més alta en noies. L’edat de mitjana d’inici al consum del tabac és dels 14 anys en tots dos casos.

Finalment, avui es commemora el Dia Mundial sense Tabac i el lema escollit és El tabac, una amenaça per al medi ambient. De fet, enguany es vol fer especial incís a la generació de residus contaminants com els filtres i les burilles de cigarretes, o els cartutxos i les bateries de les cigarretes electròniques, tenen un impacte molt negatiu sobre el medi ambient.

Les burilles de totes les cigarretes venudes a Catalunya generen anualment més de 4.280 metres cúbics de residus tòxics i la burilla d’una única cigarreta pot contaminar 10 litres d’aigua. A més, és una de les causes principals d’incendis.

Dotze locals gironins van incomplir la Llei

La Subdirecció Regional a Girona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) va tramitar l’any 2021 un total de dotze expedients sancionadors en establiments de la Regió Sanitària de Girona per incompliment de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac. Durant l’any passat, l’ASPCAT va realitzar 510 inspeccions, en la majoria de les quals no es va detectar cap deficiència. Els cossos de seguretat també van fer diferents inspeccions on van comprovar el compliment que estableix la normativa del tabac, entre d’altres.

Dels dotze expedients sancionadors, vuit van ser per permetre fumar a dins de l’establiment, dos més per no disposar del rètol que alerta de la prohibició de fumar i un darrer per permetre el consum de shisha (amb tabac) a menors de 18 anys. L’última sanció és a un particular per estar fumant en un lloc on no estava permès.

Malgrat la pandèmia de la covid-19, l’any 2020 es van posar nou expedients sancionadors: cinc per permetre fumar, dos per la venda de tabac en establiments on no estava permès, un per la detecció de menors fumant shisha (amb tabac) i el darrer per tenir el comandament de la màquina de tabac a l’abast de la clientela. Al 2018 es van incoar disset expedients sancionadors i al 2019 van ser vint-i-dos. D’aquesta manera, es pot copsar una notable davallada d’incompliment de la normativa en els darrers dos anys, en comparació amb els anteriors.

La prevenció i el control del tabaquisme són una de les prioritats de les polítiques de salut pública del Departament, així com de l’activitat que porten a terme els professionals dels serveis sanitaris.

De fet, el cap de servei de promoció de la salut a Girona, Carles Mundet, es mostra partidari d’endurir la llei per tal que «es limiti més el consum del tabac a l’aire lliure» i valora positivament iniciatives d’Ajuntaments, en què s’ha prohibit fumar en algunes platges i entorns vulnerables.

La pandèmia és un dels factors detonants de la davallada; el 2018 hi va haver disset expedients, i el 2019, vint-i-dos

Respecte a les sancions dels locals, destaca que s’han reduït en els darrers anys, fet que demostra que «els establiments cada vegada estan més conscienciats de la importància de complir la llei» però també matisa que les dades del 2020 i 2021 «no reflecteixen ben bé la realitat», tenint en compte que durant la pandèmia els bars i locals d’oci nocturn han patit moltes restriccions i han hagut de tancar. De forma paral·lela, des de Salut Pública s’han fet menys inspeccions que altres anys. «Caldrà analitzar bé les dades d’aquest 2022 per avaluar quina és la tendència real, és a dir, si les sancions van a l’alça o a la baixa», concreta Mundet.

Malgrat tot, a part d’endurir la normativa, Mundet es mostra més partidari d’incidir en la prevenció des dels centres educatius i les administracions públiques, a través de campanyes a favor de la promoció de la salut i els bons hàbits. També destaca la importància dels programes per deixar de fumar, engegats des dels centres d’atenció primària.