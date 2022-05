Matrícules d’Honor que «no serveixen de res»

«Havia fet un esforç molt gran, però em vaig adonar que no havia servit de res». Un any després, Laura Rocha encara arrossega el pla seqüència que li va esgarrapar les ales. «Quan vaig anar a recollir les notes, una professora em va dir que el mèrit no era vàlid», explica. La veu se li torna gèlida. «Em vaig sentir molt decebuda», recorda. I és que després de culminar el Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil a l’institut Montilivi de Girona amb Matrícula d'Honor, la seva fita era la universitat. Un somni que es va estroncar en comunicar-li que, per ella, el primer curs de carrera no seria gratuït (com sí que ho hagués estat si enlloc de FP hagués estudiat «qualsevol» Batxillerat).

I això, inevitablement, va condicionar el seu futur, encara per escriure. Tot i haver estat una estudiant brillant, ha hagut de descartar anar a la universitat. «Econòmicament no m’ho puc permetre, ara només puc pensar en treballar per a estalviar», confessa. Però la història és la del peix que es mossega la cua. I és que les oportunitats de fer-se un lloc al mercat laboral, sense titulació universitària, són poques. «He intentat treballar d’alguna cosa relacionada amb l’Educació Infantil però no he pogut, sense passar per la universitat les opcions són molt limitades», lamenta. I afegeix: «no vull parar, però ara mateix no puc seguir».

Laura Rocha és el rostre que dona forma a una lluita en la qual direccions, docents i estudiants porten anys reclamant igualtat d’oportunitats. I és que, a diferència dels estudiants de Batxillerat, els estudiants de FP (Grau Superior) que obtenen la qualificació de Matrícula d’Honor no es poden beneficiar de la gratuïtat de la matrícula en el primer any d’estudis universitaris. Segons el professor i comissionat del claustre de l’institut Montilivi, Josep Vicenç i Eres, els alumnes de FP pateixen una «triple discriminació»: econòmica, territorial i psicològica. La que més el preocupa, assegura, és la darrera. «Amb això se’ls està dient que se’ls considera d’una categoria inferior als estudiants de Batxillerat», lamenta. Tot i això, defensa que «obtenir Matrícula d'Honor a FP és més complicat i excepcional que a Batxillerat perquè hi entren en joc moltes qualificacions, des de pràctiques en empreses a notes ponderades en funció de les hores cursades en cada mòdul», explica. Però confessa que «no serveix de res» perquè «han de pagar la matrícula».

«En un moment en què es vol promocionar la FP i cada vegada ens trobem en que hi ha més alumnes procedents d'aquesta via que accedeixen a la universitat, és de justícia que es tracti a tots els estudiants de la mateixa manera i que si obtenen Matrícula d'Honor, també puguin beneficiar-se de tots els efectes que això comporta», reclama el director de l’institut Montilivi de Girona, Rubén Pino.

Tot i això, Eres assegura que quan les direccions han fet arribar la queixa al Departament d'Educació i al Departament de Recerca i Universitats, han al·legat que «no hi ha pressupost i que els alumnes arribats de FP abandonen més la universitat que els que venen de Batxillerat», afirma. «Pot ser cert, no ho discuteixo, però puc assegurar que els alumnes del nostre centre que han obtingut Matrícula d'Honor no abandonarien mai la universitat», defensa.

A més, lamenta que «Catalunya és de les úniques comunitats autònomes on el primer any de carrera no és gratuït pels estudiants de FP amb Matrícula d’Honor». És el cas d'Andrea Tenorio, que després d'obtenir Matrícula d'Honor al Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil, va marxar a estudiar a Màlaga. «Vaig saber que a Andalusia el primer curs de carrera seria totalment gratuït», assegura. «Mai m’hauria pogut imaginar que a Catalunya no seria així», afirma. Amb tot, lamenta que «és com si ens diguessin que la nostra feina és de menys qualitat perquè venim de FP». «Si tant volen potenciar la FP haurien de donar les mateixes oportunitats», conclou.