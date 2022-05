Quaranta propostes per millorar l’Església

Tenir cura de la interioritat de les persones a partir de la redescoberta de la pregària, l’escolta de la paraula, el silenci i meditació. La formació d’un cristianisme robust avivant el desig d’aprofundir en la fe. Augmentar la capacitat per dialogar amb la societat, creant ponts i lligams amb els que pensen diferent. Recuperar l’estil dels inicis i caminar cap a parròquies més «sòlides i plurals». Aquestes són algunes de les quaranta propostes que el Bisbat de Girona ha rebut durant la fase diocesana del Sínode convocat pel papa Francesc, que ara s’enviaran al Vaticà. Diumenge a la tarda es va celebrar la cerimònia de clausura a la Catedral de Girona.

Durant aquesta fase diocesana, que s’ha celebrat entre els mesos d’octubre a maig, hi han participat 2.058 persones de les comarques gironines que han pogut fer les seves aportacions. D’aquesta manera, tots els participants han pogut expressar les seves opinions, ja fos de manera comunitària o de forma particular. El 57% dels participants eren dones i un 43% eren dones, mentre que la mitjana d’edat es va situar en 50 anys i mig.

Entre altres, es demana un «esforç» per fer valer que la paraula Església «va més enllà de la institució i la jerarquia, ja que engloba tots els batejats», i es demana una major coordinació i integració del «caminar junts» en l’àmbit diocesà. En aquest sentit, s’ha previst crear un observatori diocesà per vetllar per la pràctica i enfortiment de la sinodalitat.

«Fer camí junts»

La trobada de diumenge va comptar també amb una missa de cloenda oficiada per l’administrador diocesà, Lluís Suñer, que en la seva homilia va explicar que amb aquesta convocatòria «hem après i experimentat a fer camí junts, a trebalra conjuntament». Suñer va resumir la consulta sinodal en tres conceptes - «escollir, acollir i compartir»- i va encoratjar tots els participants a «seguir endavant amb el cor abrandat, inquiet i obert a les sorpreses de Déu».