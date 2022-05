Un de cada tres veïns de Ripoll no té cap metge de família assignat per la manca de professionals que hi ha al CAP de la població. Des de principis de maig hi ha tres places vacants i només hi ha cinc metges per una població de més de 10.000 usuaris.

El director de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Ripoll-Sant Joan-Camprodon, Pedro Manuel Cabrero, assegura que «necessitem actius ja». Tot i aquesta situació puntual, Cabrero assegura que fa molt temps que el Ripollès pateix una manca de professionals i creu que cal donar «incentius» als metges, no només econòmics, perquè vulguin anar a treballar en zones allunyades de les grans ciutats. «Abans anaves al calaix de currículums i estava ple, si no en trobaves un en trobaves un altre. Ara, però, vas al calaix i està buit», lamenta. Aquesta situació ha provocat «malestar» al territori, tal com admet el responsable de l’equipament. A més, també han augmentat les llistes d’espera i ara els pacients s’han d’esperar un mínim de 15 dies per ser atesos. «Això abans per nosaltres era impensable perquè el temps d’espera era molt curt. Això crea molta frustració i el personal d’administració ho pateix molt», admet. Per fer front a aquesta situació, el CAP de Ripoll, amb l’ajuda de la Direcció d’Atenció Primària de l’IAS-ICS Girona, han posat en marxa un pla de xoc, a banda d’intentar cobrir les tres places vacants. De manera provisional, dos professionals del CAP més un metge de Camprodon assumiran un mòdul més a la setmana. A més, s’han repartit entre els facultatius els pacients que tenien assignats els tres professionals que han plegat. «És un pla pensat per ser més resolutius i equitatius per als pacients, però també més atractius per als professionals», asseguren. En aquest sentit, expliquen que s’ha creat la figura de la infermera de triatge «que organitza l’assistència amb una visió d’equitat i de donar resposta a les necessitats específiques de cada pacient». També s’ha fet una reorganització de l’atenció al pacient crònic «enfocada a millorar l’eficiència i poder guanyar temps per a l’atenció de la demanda aguda». El ple de l’Ajuntament de Ripoll debatrà avui una moció presentada pel PSC sobre la manca de professionals i d’inversions al CAP de Ripoll. El grup denuncia que hi ha «metges doblant torns i fent més guàrdies de les que els pertocarien». La moció, a més, critica que la manca de professionals al CAP és un «problema endèmic». Des de la CUP, reclamen inversions al centre sanitari: «No som una capital de segona, no som una comarca de segona», sentencien.