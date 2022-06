Acció Climàtica ha impulsat una prova pilot per frenar la papallona del boix injectant un compost químic als arbres i arbustos que, a través de la saba, arriba a les fulles i mata les erugues que en mengin. El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, ha explicat que la tècnica d'endoteràpia vegetal ja s'ha utilitzat per combatre altres plagues com la processionària del pi i, si dona els resultats esperats en els boixos, podia ser una "bona eina" per lluitar contra aquesta espècie invasora que ja afecta unes 170.000 hectàrees i ha defoliat una tercera part dels boixos de Catalunya. A més, injectant el compost s'evita polvoritzar insecticides i afectar l'entorn o altres espècies.