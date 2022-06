El director de l'ABS de Ripoll, Sant Joan i Camprodon, Pedro Manuel Cabrero, ha presentat la dimissió pocs dies després de denunciar la falta de metges. Segons avança el Ripollès Digital i han confirmat a l'ACN fonts de la Direcció d'Atenció Primària de l'ICS de Girona, Cabrero va deixar el càrrec aquest dimarts per motius personals. L'adjunta de direcció dels EAP Ripoll i Camprodon assumirà provisionalment el seu lloc, mentre es treballa en la reorganització dels equips. Des d'aquest dimecres també s'han contractat dos nous facultatius al CAP de Ripoll i la intenció és seguir treballant per poder-ne incorporar alguns més.

Des de la Direcció d'Atenció Primària també han agraït a Cabrero "la tasca desenvolupada durant els anys que ha liderat les dues àrees bàsiques de salut". La seva dimissió arriba després que aquest dilluns demanés més efectius per al CAP de Ripoll. El fins ara responsable de l'ABS explicava que s'havia fet un pla de xoc aquest maig per haver-se quedat sense tres metges i que, com a conseqüència, hi havia un 34% pacients que no tenien un facultatiu assignat. El ple de Ripoll d'aquest dimarts va aprovar per unanimitat reclamar a Salut una solució urgent, garantir la qualitat del servei i oferir incentius per atraure metges i especialistes.

La notícia de la dimissió ha coincidit aquest dimecres amb la visita del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a l'hospital de Campdevànol on s'ha reunit amb membres del patronat i la direcció del centre. També ha mantingut una trobada amb professionals sanitaris. Seguidament ha visitat el CAP de Ripoll. La visita ja estava prevista des de feia uns dies.