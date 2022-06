Ecosol, l'empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Girona, ha impulsat l'ocupació de 188 persones durant el 2021. El perfil d'usuaris, alerta la gerent, Anna Güell, ha començat a canviar. I és que tot i que el 64% dels treballadors no disposa d'estudis i el 24% ha obtingut la certificació d'ESO, el 8% ja ha cursat un cicle formatiu i el 4% té formació universitària. «Abans no teníem ningú amb aquest nivell de formació, ara cada vegada hi ha més persones amb estudis superiors que necessiten passar per un procés de reinserció després de patir una situació d'exclusió», lamenta.

Per franges d’edat, detalla que el gruix de demanda es concentra en dos perfils «especialment complexes». D’una banda, els joves que pateixen una «dificultat important d’accés a la primera ocupació», que representen el 43% dels treballadors. I de l’altra, han detectat un «increment important» de persones que superen l’edat de jubilació, però no tenen els anys de cotització suficients «ni altres vies» i es veuen obligats a seguir treballant, un perfil que representa el 25%. A més, posa l’accent en l’increment de persones sense llar, que ja són el 7% dels treballadors, la mateixa xifra que els usuaris que estan ocupant habitatges. El gruix dels treballadors d’Ecosol, en concret el 44%, viuen en lloguers «precaris» i alerta que «només» el 6% disposa d’un «habitatge estable». Del total d'usuaris, el 37% treballa al taller de muntatge i reparació de bicicletes; el 30% ho fa en l'àmbit de la neteja i el manteniment integral d'edificis; el 13% al servei de missatgeria sostenible; l'11% treballa en centres de distribució d'aliments i la resta, en espais de col·laboració amb l'administració pública, des de l'hostaleria a la confecció. A més, la gerent d’Ecosol sosté que la pandèmia ha comportat un increment de la demanda, a partir d’on han rebut més de 300 sol·licituds per cobrir 188 llocs de treball.