La província de Girona ha registrat 14 morts a les carreteres des de principis d'any. En cinc mesos, s'han hagut de lamentar aquest alt nombre de difunts en accidents de trànsit ocorreguts en vies interurbanes i que representa un creixement 75% respecte als que van tenir lloc l'any passat durant el mateix període de l'any.

En canvi, és el mateix nombre de morts que el prepandèmic any 2019. Les xifres de l'any passat, com recorda el Servei Català de Trànsit (SCT) s'han de posar en context perquè durant el primer trimestre de 2021 es va registrar una reducció de la sinistralitat a causa de les restriccions de mobilitat establertes per frenar la transmissió de la COVID-19.

Per zones, cal destacar que les comarques de l’Alt Empordà i de la Selva concentren la major part de les víctimes mortals (10), amb cinc en cadascuna.

D'altr abanda, la via que ha concentrat més víctimes mortals durant aquests primers cinc mesos de l’any és l’AP-7. En tot el tram català concentren 13 morts (el 18% del total de 71) i manté una elevada sinistralitat respecte a l’any passat (tres morts a l’AP-7 durant el mateix període) i respecte al 2019, abans de la pandèmia (quatre morts a l’AP-7). Cal destacar que en alguns sinistres en aquesta autopista s’han produït diverses víctimes en un mateix accident.

C-63, segona via amb més morts

La segona via que registra més víctimes mortals enguany de tot Catalunya és la C-63, amb quatre persones mortes en tres accidents diferents.

Es tracta de tres accidents ocorreguts en el tram que va entre Lloret de Mar i Vidreres. Aquesta alta sinistralitat ha obligat Mossos i Trànsit a prendre mesures excepcionals que passen sobretot amb una presència més alta de policia en aquesta àrea. Els Mossos de Trànsit hi fan controls específics per frenar la sinistralitat.

L'alta accidentalitat en aquesta carretera fa anys que preocupa i s'han intentat trobar diverses solucions en el tram de Vidreres a Lloret. Hi ha pendent alguna millora urbanística però també s'han arreglats alguns dels accessos a les urbanitzacions i s'ha instal·lat un nou radar. Unes mesures però que no han acabat de funcionar i de fet, han fet sortir al carrer en més d'una ocasió als veïns d'aquesta zona amb pancartes de "no més morts a la C-63" o "la carretera de la mort" arran d'alguns sinistres mortals.

Vies urbanes

Si es sumen les víctimes mortals en vies urbanes (3), a Girona han perdut la vida fins a 17 persones d'accident de trànsit. L'últim precisament va tenir lloc divendres passat a Castelló d'Empúries, en via urbana. Un home va morir atropellat per un tot terreny al centre del poble.

Pel que fa en vies interurbanes, l'últim registrat és del 22 de maig: un jove de 19 anys va morir en una sortida de via a la GI-641 Torroella de Montgrí.

71 morts en cinc mesos a Catalunya

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que des de l’1 de gener fins al 31 de maig , 71 persones han mort en 63 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 46 persones en 44 accidents mortals. Fins al maig de 2019, abans de la pandèmia, van perdre la vida 69 persones en 66 sinistres mortals. Durant el mes de maig han mort 16 persones a les carreteres catalanes, una menys que al maig de l’any passat i una més si ho comparem amb maig de 2019, any de referència abans de la pandèmia.

Quant a les morts per demarcacions, 28 s’han produït a Barcelona; 23, a Tarragona; 14, a Girona; i 6 a Lleida. A la demarcació de Barcelona es manté un augment tant respecte l’any passat (17) com el 2019 (25). La comarca del Baix Llobregat és la que ha registrat més víctimes mortals (7).

Pel que fa als perfils més vulnerables, la sinistralitat del col·lectiu de vianants es manté en una crescuda preocupant, amb 9 víctimes mortals en el que portem d’any.

Barcelona i Tarragona són les províncies que es mantenen amb una alta sinistralitat. A Barcelona s'han produït 28 morts i 23 a Tarragona.