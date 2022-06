Prop de 3.000 alumnes de primer d’ESO de les comarques gironines han assistit durant aquest curs acadèmic a les xerrades que la Fundació Oncolliga Girona ofereix cada any als instituts dins del programa No et fumis la salut amb l’objectiu d’alertar els joves sobre els riscos que comporta el consum de tabac. Ahir es va celebrar l’acte de cloenda del programa a l’Auditori de Girona amb l’assistència de 280 alumnes de primer d’ESO de les escoles Maristes i Vedruna, de Girona, i l’institut Salvador Espriu, de Salt.

La cloenda es fa cada any coincidint amb la commemoració del Dia Mundial Sense Tabac (31 de maig) i es converteix en una festa en la qual es posen en comú les campanyes antitabac dissenyades pels mateixos alumnes i es fa el lliurament de certificats als guanyadors. Els dos últims anys, però, l'acte de cloenda no es va poder celebrar a causa de les restriccions de la covid-19. Amb el lema "Fem la nostra campanya" es convida també els joves que han assistit a les xerrades a elaborar una campanya contra el consum de tabac en diferents formats, des de la redacció d'un text fins al disseny d'un cartell. Durant l'acte de cloenda d'ahir es van donar a conèixer els noms dels guanyadors de les diferents categories. En l'apartat de textos escrits els guanyadors van ser Aina Cicres i Mariona Comalada, de l'escola Maristes, en la categoria de conte; Alejando Trigos, també de Maristes, en la categoria poema; i Bet Sierra, de Vedruna Girona, en la categoria carta. En l'apartat de disseny de samarretes, les guanyadores van ser Mariona Comalada - que ja havia recollit el premi per la categoria de conte- i Nafisatou Doumbia, de l'institut Salvador Espriu. A l'acte també hi van assistir la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa; la presidenta de Dipsalut, Maria Puig; la subdirectora general a Girona de l'Agència de Salut Pública, Lluïsa Mas, i la regidora delegada de Salut de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau. El programa es va posar en marxa l'any 1999 i des d'aleshores s'ha anat introduint en bona part dels centres d'educació secundària de la demarcació de Girona. La directora del programa, Eulàlia Romera, valora molt positivament la implantació d'aquesta proposta educativa, que en aquest curs 2021-2022 ha estat seguida per un total de 2.920 alumnes de 39 centres gironins.