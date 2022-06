El nombre de persones ateses per l’entitat ha crescut un 12% en només dos anys. A curt termini, es podrà revertir?

Hi ha un gruix de persones que no han pogut superar la crisi social provocada per la pandèmia. Existeix el risc que aquesta situació es cronifiqui, però sabem que algunes persones se'n sortiran i d'altres, és probable que no. Però és el col·lectiu que hem d'atendre.

Han vingut a parar a les mans de Càritas persones que mai s'ho haurien pogut imaginar?

Sí, hi ha gent que, d'un dia per l'altre, s'hi ha trobat per sorpresa. Han treballat tota la seva vida i ara necessiten ajuda per portar un plat a taula. L'estat emocional hi ha tingut un paper clau perquè tenien dues opcions: o quedar-se bloquejats o lluitar per a sobreviure. Però a tots els ha quedat una cicatriu.

La pandèmia ha fet néixer altres fórmules de pobresa?

Ha aparegut la pobresa digital, que afecta des de gestions relacionades amb l'escolarització dels fills a tràmits administratius. I n'hi ha d'altres que ja existien però ara s'han accentuat, on la gent ja s'aguantava per un fil. És el cas de la salut emocional, l'exclusió habitacional o persones que, tot i treballar, no poden assumir les despeses familiars, sobretot si tenen fills.

El 60% dels usuaris atesos es troba en situació d’emergència habitacional. És la xifra més alta que han registrat mai?

Sí. I ens preocupa molt. En aquests moments estem acompanyant unes 200 persones. Sabem que és molt poc, i per això tornem a fer una crida al conjunt de la societat i a les administracions per a posar-hi solució.

Què els reclamen?

Un parc d'habitatges on s'hi pugui accedir a un preu de lloguer raonable que vagi de la mà amb les nòmines actuals. Exigim una llei d'habitatge que pugui dignificar les persones en el seu dret a tenir un sostre on refugiar-se. No és normal treballar i no poder accedir a un habitatge.

La pobresa és reversible?

Fa uns anys, una feina era un ascensor social. Això ja no funciona així. La precarietat laboral fa que hi hagi feines que no siguin suficients per a poder viure. I així, no podran recuperar-se. S'haurien d'invertir molts més recursos per a treure del soterrani les persones que s'hi han quedat. Com a societat hem aconseguit moltes coses però hi ha coses que no encaixen. I en aquesta crisi, com en totes, hi ha hagut persones que han quedat expulsades de l'evolució.

Una de cada tres persones ateses es troba en situació irregular. Volen arribar on l'administració pública no arriba?

Per nosaltres, aquest col·lectiu és prioritari perquè són els últims dels últims. Qui no té documentació no té opció a res. No pot optar a res. No existeixen. Des de la confederació Càritas Espanyola ens hem sumat a una recollida de signatures per a presentar una iniciativa legislativa popular al Congrés dels Diputats per a reclamar una regularització extraordinària de persones migrants.

Una de cada tres persones ateses tampoc té estudis.

I has de fer molt d’acompanyament perquè siguin capaces de caminar soles.

Això comportarà una cronificació de la pobresa?

Els joves són més capaços de formar-se i després tornen a entrar al circuit. Amb els col·lectius de més edat, és més difícil.

La societat normalitza la pobresa?

El nostre repte és evitar-ho. Però hi ha el risc, és clar.