La Generalitat ha presentat avui a Girona un organisme on es poden denunciar discriminacions. El març es van començar a rebre les primeres demandes de tot Catalunya i ja en porten 50 sobre diversos temes.

Es tracta de l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No Discriminació i que depèn de la conselleria d’Igualtat i Feminismes. Aquest nou ens és el responsable del desplegament de la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació. L’Auditori Josep Irla de l’edifici de la Generalitat ha estat l'escenari de la presentació.

Abans de l'acte, la directora de l’ens, Manuela Fernández Ruiz ha explicat el funcionament d'aquest ens que el març va començar a rebre les denúncies i que ja n'ha gestionat 50. De moment això s'ha fet des de Barcelona i de forma telemàtica, ha relatat Fernández.

Per poder desplegar l'organisme per tot el territori, han "iniciat una formació a totes les OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona)" també a la de la seu de la Generalitat de Girona perquè també des d’aquí "es puguin recollir denúncies i fer també la primera atenció i assessorament presencialment", ha subratllat Fernàndez. En aquests moments s'ha començat el seu desplegament i a la llarga preveuen "que hi hagi oficines al territori i fins i tot els ens locals demanin la delegació de competències en l'àmbit sancionador". També formen personal dels Serveis d'Atenció a la Dona (SIAD) perquè puguin rebre especialment dones que pateixin aquestes casuístiques i no sols, per casos de violència masclista.

Tota mena de denúncies

Pel que fa a la tipologia de denúncies, s'ha mostrat sorpresa que siguin de molts tipus, ja que preveien que en tindríem moltes més de LGTBI-fòbia" perquè és l'ens que n'ha de tramitar. Però en canvi, s'han trobat amb denúncies de molts tipus de temes: "misogínia, sexisme, racisme, temes de capacitisme i també algun tema d’aporofòbia".

Aquesta varietat de temàtica fa que des d'Igualtat es mostrin satisfets de la llei que ha portat al desplegament de l'organisme perquè "quan expliquem que és una llei per tothom, realment ens trobem que molta gent se la sent seva i que està denunciant situacions que no són com les típiques que esperàvem trobar"

Mediació i sancions

De moment, no han tramitat cap expedient sancionador però tenen un cas, que curiosament és la primera denúncia que va arribar a l'ens i que és per un tema de pressió estètica que segurament acabarà en un expedient sancionador i que es coneixerà en uns 15 dies o un mes. Aquest pot acabar en sanció econòmica, en aquest cas es consideraria de tipus greu.

Per Manuela Fernández Ruiz, "el més important de la llei no són les infraccions i les sancions, sinó també la manera de resoldre les situacions de discriminació que ens arriben". Per això ha afegit que esperen que a la llarga els temes tractats acabin "amb sancions accessòries, molta mediació i quan la situació de discriminació, cal prioritzar la mediació".

També ha posat èmfasi en què poden rebre casos de discriminació en el si mateix de l'administració i que no dubtaran a actuar, "ens hem de mullar", ha dit Fernández.

La secretària d’Igualtats, Mireia Mata i la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral també han lloat el desplegament de l'organisme a Girona.

Per la secretària d’Igualtats, el que avui s'ha presentat a Girona ve a ser "el desplegament de la Llei 19/20 d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, una llei de caràcter administratiu que el que fa és consolidar drets de totes les persones, per tant, el dret a ser tractat a ser absolutament igual i a tenir la garantia que tota la societat és tractada de la mateixa manera a Catalunya cosa que malauradament avui encara no hem assolit"

També ha manifestat que "la diferència per la identitat de gènere o d’expressió de gènere, o l’origen, o l’edat, o les capacitats o discapacitats, avui encara són un llast pel tracte igualitari de totes les persones. Per tant, necessitàvem aquesta llei i necessitem sobretot el desplegament actiu d’aquest organisme".

La delegada del Govern a Girona per la seva banda ha subratllat que "territorialitzar aquest organisme ens assegura que tothom el conegui, quins són els objectius i quina és aquesta eina que posem a l’abast perquè aquests grans professionals que tenim a la demarcació de Girona puguin fer front a les discriminacions que lamentablement tenim com a societat.