El Consell d’Administració de Renfe ha aprovat la licitació del servei d’atenció remota de viatgers a set estacions de tren catalanes, entre elles Ribes de Freser. L’adjudicatària haurà de proporcionar els equips terminals ARES, la seva instal·lació, així com el «Contact center» per a l’atenció a distància dels viatgers. També haurà d’assumir el manteniment integral dels terminals (incloent-hi els costos derivats de vandalismes o mal ús de les instal·lacions). Segons Renfe, l’objecte del contracte és la prestació d’un servei personalitzat d’atenció, informació i venda remota al client. La inversió total serà de més de 13 milions d’euros i es durà a terme a 134 estacions de tot Espanya.

Tot el personal necessari per a la correcta prestació del servei, tant en el «Contact center» com a l’explotació de les terminals a les estacions, serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària. El termini de durada inicial del contracte serà de 5 anys, a partir de l’1 d’octubre d’aquest any. No obstant això, podrà ser prorrogat a instància de Renfe per períodes successius de fins a un màxim de tres anys addicionals. El sistema ARES es proposa com a una solució tecnològica per millorar els canals de comunicació al client, facilitant un servei d’atenció remota compra de bitllets.