El Projecte Rossinyol és un programa que es basa en la relació entre mentorats (alumnat de primària i secundària) o mentors (estudiants universitaris voluntaris de la UDG). Es pretén establir una xarxa de relacions, un conjunt de pràctiques i de dinàmiques entre estudiants de diferents facultats de la UdG i alumnes de les escoles i instituts de les comarques de Girona. La finalitat del projecte és afavorir el desenvolupament, les relacions socials la integració cultural, social i lingüística d’aquest alumnat, i que la UdG i el conjunt d’institucions que hi participin contribueixin a la sensibilització entorn de la igualtat i la inclusió social.

En aquesta tercera edició, Ripoll ha comptat amb la participació de tres mentorats, dos nois i una noia, alumnes de l’Institut Abat Oliva, de l’escola Joan Maragall i de l’escola Vedruna i els seus mentors, dues noies i un noi, en aquest cas veïns de Ripoll i una noia veïna de Torelló.

La durada és el curs escolar i finalitza amb una trobada conjunta de mentors i mentores, on comparteixen les vivències i aprenentatges i fan balanç de l’experiència. En aquest cas la trobada es va celebrar el passat dissabte 28 de maig, a les 12 hores, a la casa consistorial, amb l’absència d’una parella per motius de salut. La regidora d’Educació, M. Dolors Vilalta, que també va assistir a la trobada, va agrair la tasca als estudiants de la UdG pel compromís i la constància en el projecte.

Els estudiants de la UdG que s’ofereixen com a voluntaris per fer el projecte, se’ls assigna un tècnic de la UdG que els forma. A més, un cop superat el projecte favorablement, reben un certificat per la formació i per la tasca feta, i se’ls reconeixen crèdits de reconeixement o de lliure configuració.