La Unió Excursionista (UE) de Sant Joan de les Abadesses estrena una nova activitat en el calendari de 2022. I és que el 9 de juliol es durà a terme la 1a Cursa d’Obstacles de la UE Sant Joan: Vol d’Àguiles. Aquesta nova proposta busca acostar l’entitat a un públic més atrevit i amb ganes de reptes, mitjançant una activitat divertida i “gamberra”.

La cursa tindrà un recorregut total de 6 quilòmetres de circuit semiurbà, amb un total de 25 proves repartides al llarg del recorregut. Vol d’Àguiles s’inspira en les ja populars Spartan-Race, amb proves físiques però també alguna sorpresa, una activitat completa a l’abast dels més agosarats. La cursa compta amb dues categories diferents, Àguiles Reials per als més atrevits i Àguiles Comuns, amb adaptació de la dificultat dels obstacles, aptes per a tots els públics.

Des de l’organització proposen una jornada completa que comença amb la cursa, seguida d’un vermut musical i botifarrada a l’arribada. “Creiem que és una bona manera d’obrir-nos cap a un públic més jove, -i perquè no, també al no tan jove- que busca passar-ho bé i aventures noves, sabem que a la comarca i voltants hi ha molt aventurer que practica esport i ens ha semblat una manera de poder-nos acostar a ells”, explica Clàudia Romero, presidenta de l’entitat. Aigua, fang i diversió per als més intrèpids de la comarca i rodalies.

Les inscripcions es van obrir el passat 28 de maig i es podran efectuar fins a l'1 de juliol a la pàgina web de l'entitat. El preu és de 15 euros per a socis de la UE i de 18 euros per als no-socis.