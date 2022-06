Les escoles catalanes encaren el curs 22-23 inquietes pel canvi organitzatiu que suposarà l’avançament de l’inici de les classes. Un d’aquests canvis és que al setembre hi haurà jornada intensiva a Infantil i Primària. Però perquè els alumnes puguin ser al centre en l’horari habitual, el Departament d’Educació ha establert activitat extraescolar de 15:30 a 16:30, que finançarà el Govern. Com seran aquestes activitats? Qui les organitzarà? Quin personal necessitaran? Quants nens s’hi apuntaran? Són interrogants que les escoles tenen avui.

El Departament va donar fa uns dies unes primeres indicacions. Per exemple, que hi haurà un monitor per cada 16 alumnes. Tenint en compte que hi ha moltes classes de 25-30 alumnes, es necessitaran dos monitors per aula.

Aquestes activitats no podran ser ni les típiques extraescolars esportives ni un complement curricular o de reforç educatiu, sinó que hauran de ser activitats que treballin valors com la solidaritat o la cooperació i habilitats socials i emocionals. A partir d’aquí, sorgeixen els interrogants. Qui organitzarà aquestes activitats? Donada la urgència, moltes escoles estan optant per l’opció més fàcil i pràctica: demanar-li a l’empresa que gestiona el servei de menjador i migdia que assumeixi aquesta hora extra. L’avantatge és que aquestes empreses ja estan familiaritzades amb el projecte pedagògic de l’escola.

El que Educació ha deixat clar és que el contracte d’aquest servei el gestionaran les direccions, no les AFAs, amb l’ajuda dels serveis territorials. Una decisió que no ha agradat a les direccions, ja sobrecarregades de tasques, ni tampoc a les AFAs.

Quants monitors es necessitaran? És la gran pregunta. I no té fàcil resposta. Les escoles no saben quants alumnes s’apuntaran a aquestes extraescolars. Hi haurà un percentatge que anirà a menjar a casa. Alguns tornaran al centre, però altres no. En quin moment i com informaran les famílies al centre dels seus plans?

A l’IE Trinitat Nova de Barcelona, el seu director, Francesc Freixanet, té la intenció de preguntar a les famílies, abans que acabi el curs, si deixaran els fills a l’activitat extraescolar de la tarda. També a les famílies dels nens que comencin Infantil 3 al setembre. «Espero tenir el 80%-90% de la informació al juny i al juliol acabar d’organitzar-ho», explica.

Freixanet subratlla la complexitat que suposa aquest canvi «per una hora al dia durant un mes» i augura que «les direccions acabarem fent de monitors».

Pep Montes, de la patronal d’empreses d’oci educatiu Acellec, calcula que un 80% dels alumnes participaran en aquestes activitats. «La màxima complexitat rau en la incertesa que hi ha. És la primera vegada que ens trobem amb aquesta situació i és difícil fer una previsió», indica. Montes apunta que probablement amb el nombre actual de monitors de menjador no serà suficient. «Se’n necessitaran més i no serà fàcil trobar monitors per a una hora al dia durant 20 dies de setembre», adverteix. «A molts no els interessarà». «Nosaltres tirarem dels monitors de menjador i potser de professors que no tinguin jornada completa», diu Meritxell Ruiz, de la Federació d’Escoles Cristianes. «Veurem si en fem prou».

«Serà un caos»

Des de CCOO, Teresa Esperabé, responsable d’educació, estima que caldran uns 30.000 monitors, la mateixa xifra que hi ha de professors d’Infantil i Primària que en aquesta hora no estaran en els seus llocs a les aules. «No hi ha tants monitors ni espais», adverteix. Esperabé lamenta que «tot el treball organitzatiu recau en les direccions». «Pocs dies, pocs monitors, poc espai. Serà un escàndol», augura.

Li dóna la raó Iolanda Segura, d’USTEC. «Està mal planificat i hi ha molta improvisació. «Aquestes extraescolars seran un aparcament de mainada», afegeix. Més optimista és el gerent de Fundesplai, Froilán Salgado. «No tindrem problemes. Tenim intenció d’ampliar l’horari dels monitors del migdia».

L’adaptació d’Infantil 3

Una de les preocupacions de les famílies i dels docents és el procés d’adaptació dels nens d’Infantil , que tindran el seu primer contacte amb l’escola. A moltes famílies els inquieta que els seus fills perdin de vista ja al migdia a la tutora, la seva persona de referència.