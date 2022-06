Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot van detenir dimecres, 1 de juny, un home de 44 anys, com a presumpte autor d'un delicte de tinença i difusió de pornografia de menors. El passat dia 21 de maig els Mossos van ser alertats per un testimoni, que un home estava consumint i traficant amb pornografia infantil en un domicili d'Olot. Els agents van saber que l'home participava de forma activa en un xat en el qual s'intercanviaven fotos o vídeos de caràcter sexual protagonitzats per menors d'edat.

Amb tota aquesta informació, el dimecres dia 1 de juny, els mossos van detenir-lo per tinença de material pornogràfic de menors i participar en la seva difusió. En el moment de la detenció, l'home es trobava al seu vehicle on van intervenir-li un telèfon mòbil, dues targetes de memòria i una targeta de prepagament de telefonia. El mateix dia 1 de juny al migdia, els Mossos d'Esquadra van fer una entrada al seu domicili on se li van comissar un PC, targeta de memòria USB i llapis de memòria tipus pen drive i una tauleta. Tot aquest material s'està analitzant per part de mossos d'esquadra. El detingut, que té antecedents, ha passat avui a disposició judicial i el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs.