Els delictes sexuals denunciats a la província de Girona s'han disparat durant el primer trimestre. Les violacions s'han incrementat en un 72% respecte al mateix període de l'any prepandèmic 2019 i la policia n'ha tractat 19 casos.

Entre gener i març, els cossos policials desplegats a les comarques gironines han tractat un global de 80 denúncies de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual. Això representa un 42% més que el mateix període ara fa dos anys. Els delictes sexuals que no són agressions sexuals amb penetració i que s'agrupen en l'epígraf de "la resta de delictes" d'aquest àmbit, també pateixen una pujada, en aquest cas del 36,56% i se n'han tractat 61 casos. Aquí hi entren fets com ara assetjaments sexuals, abusos, entre altres.

Malgrat semblar unes dades molt elevades, la policia considera que encara hi ha una gran xifra negra oculta d'aquests delictes i insta a denunciar-los. Tot i això, en els últims anys hi ha cada cop més gent que els visibilitza i denuncia, sobretot arran de casos mediàtics.

Les dades que s'analitzen no es comparen amb el 2021 perquè encara el primer trimestre va estar marcat sobretot per confinaments territorials de la crisi sanitària de la Covid-19. I per això, es fa la diferència amb els del 2019.

El Ministeri de l'Interior ha fet públic el balanç de criminalitat dels primers tres mesos de l'any que mostra com el total d'infraccions penals supera ja els nivells prepandèmics. Se n'han tractat 10.239 i han pujat un 4,6% respecte al 2019.

Aquesta situació de "normalitat" amb xifres que ja superen les detectades en prepandèmia no és igual en tots els tipus de delictes.

Si bé, les temptatives d'homicidi i assassinat per exemple, han patit un increment del 150% perquè s'ha passat de dos casos coneguts a cinc; en canvi, els consumats, es mantenen en les mateixes xifres, amb un cas en tres mesos.

Més tràfic de drogues

El tràfic de drogues també és un dels delictes que viu una explosió aquest 2022: la policia ha tractat 127 casos en només tres mesos. El tràfic i cultiu de marihuana és el rei d'aquest àmbit i les detencions policials es donen dia sí, dia no; ja que la província és un dels punts amb més fets d'aquest tipus. La xifra de 127 casos contrasta amb els 95 de fa dos anys i això supera un 33,68% més de casuística.

Una altra infracció penal que no para de créixer és el furt. Aquests mostren clarament que la situació delictiva s'està normalitzant perquè si bé superen les dades prepandèmiques en un 5.47% es mouen en més de 2.000 casos, concretament, 2.409 entre el gener i març. Aquests casos denunciats a la policia s'havien frenat durant la pandèmia sobretot quan es van tancar alguns locals o s'hi permetia menys aforament i, per tant, els furtadors tenien més difícil passar desapercebuts.

Menys robatoris en habitatges

Els robatoris en domicilis també solia ser un dels delictes que es denunciava més a la policia en els últims temps però, les dades del primer trimestre del Ministeri, en canvi, apunten que s'han frenat. De fet, si es comparen amb el 2017, hi ha una clara davallada. Els robatoris amb força a domicilis han caigut un 38% passant de 1.077 a 664 fets denunciats. També cauen, amb menor mesura, l'epígraf que inclou a més dels robatoris en domicilis, aquells que també es produeixen en establiments. Se n'han denunciat 981 en tres mesos; però el 2019 n'havien estat un 13,8% més, fins a 1.338. Aquest tipus de delicte és dels que preocupa més a la policia, sobretot perquè toquen la propietat privada de la gent i alguns, n'hi ha que fins i tot acaben de forma violenta.

Un altre indicador que ha davallat és el dels robatoris amb violència i intimidació. Aquí el rei sol ser l'atracament a la via pública i sovint s'utilitza la força per aconseguir el botí o bé s'exhibeix una arma blanca. En total, s'han denunciat 191 casos el primer trimestre. La xifra suposa un 12,39% menys de casos que el 2019 (218).

També van de baixa els robatoris de vehicles, en aquest cas un 19,7%. La policia n'ha tractat 118 casos.