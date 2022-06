Els centres sanitaris gironins comencen a acollir els nous residents que, en els propers anys, completaran la seva formació.

D’una banda, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) va celebrar ahir al matí la benvinguda oficial a la nova promoció de residents que s’han incorporat aquest any a la institució per a la seva formació durant un període de dos a quatre anys, en funció de l’especialitat. S’han integrat a l’IAS un total de 19 residents: 2 llevadores que faran un cicle formatiu de dos anys; 4 metges residents de psiquiatria, 3 psicòlegs residents de psicologia clínica, 4 infermeres residents en salut mental i 6 residents de medicina familiar i comunitària que faran la rotació a l’hospital Santa Caterina. Durant l’acte també es va dur a terme el comiat dels residents que han acabat la seva especialitat aquest curs, tot i que les infermeres residents no acabaran la seva especialització fins al setembre, atès que es van incorporar més tard a causa de la pandèmia. Dels tres MIR i dos PIR, quatre ja s’han incorporat als equips de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions.

Metges de família a Olot

D’altra banda, tres residents de medicina van començar la seva estada de quatre anys a l’hospital d’Olot en l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària. Durant els propers anys faran la seva residència als CAPs d’Olot i Banyoles (ICS) i l’atenció especialitzada a l’Hospital d’Olot.

És el segon any que el centre compta amb residents, una fita que permet potenciar l’aprenentatge mutu, tant dels professionals com dels futurs metges i metgesses especialistes.