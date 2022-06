L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) i l’Institut Català d’Ongologia (ICO) Girona participen en un projecte europeu que té per finalitat interpretar el perfil de les mutacions d’un tumor concret perquè els metges puguin pautar el tractament més adequat per a cada pacient. El projecte està liderat per la Dra. Núria López-Bigas, investigadora ICREA i cap del laboratori de Genòmica Biomèdica de l’IRB Barcelona. Per part de l’Idibgi, hi participen el Dr. Ramon Brugada, cap del grup de Genètica Cardiovascular, i els Drs. Joan Brunet i Joaquim Bosch, del grup d’Oncologia Clínica de Precisió.

L’eina que analitza les possibles vulnerabilitats de cada tumor s’anomena Cancer Genome Interpreter i utilitza mètodes computacionals d’aprenentatge automàtic que sistemàticament extreuen informació de les mutacions observades en milers de tumors –28.000 tumors de 66 tipus de càncer analitzats fins ara– per millorar la interpretació de les variants observades a cada pacient. «El Cancer Genome Interpreter, en el qual fa més de cinc anys que hi treballem, és una eina amb moltíssim potencial, i el que busquem amb aquest projecte és optimitzar-la per implementar-ne la seva utilització a hospitals i centres de salut. Volem que sigui un instrument central per a la presa de decisions per part dels oncòlegs clínics, perquè cada pacient, independentment de l’hospital on se li diagnostiqui, rebi el tractament més adequat», explica la Dra. López-Bigas. El projecte, de cinc anys de durada, ha rebut 10 milions d’euros de la Comissió Europea, que ha valorat molt positivament l’objectiu que es persegueix: donar resposta a una necessitat mèdica no resolta. La Comissió també ha destacat la qualitat de l’eina, el nivell dels socis i la solidesa del pla d’implementació. Un dels pilars essencials d’aquest projecte és la incorporació de dues associacions de pacients com a socis, amb un objectiu múltiple. En primer lloc, el propòsit és fer partícips els mateixos pacients perquè exerceixin un paper actiu en el procés de la medicina personalitzada del càncer. Per això, el sistema també generarà informes perquè els pacients que així ho desitgin siguin coneixedors de la informació relativa als seus tumors. D’altra banda, el projecte té per objectiu posar en rellevància el valor de la informació i fer que els pacients siguin conscients que poden contribuir a millorar el sistema si accedeixen a compartir les dades moleculars dels tumors i la seva informació clínica.