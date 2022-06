Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres a Olot un home de 44 anys per descarregar, emmagatzemar i compartir pornografia infantil.

La investigació es remunta al dia 21 de maig, quan els Mossos van rebre l’avís d’un testimoni que alertava que un home estava consumint i traficant amb fotos i vídeos de caràcter sexual on hi apareixien menors.

Els agents van descobrir que el sospitós participava activament en un xat a través del qual s’intercanviaven les imatges on hi apareixien menors d’edat fent sexe explícit.

Amb tota aquesta informació, els agents dels Mossos el van detenir com a autor d’un delicte de tinença i difusió de pornografia de menors.

En el moment en què es va produir la detenció, l’home es trobava a l’interior del seu vehicle, on van intervenir-li un telèfon mòbil, dues targetes de memòria i una targeta de prepagament de telefonia.

En llibertat provisional

El mateix dimecres al migdia, els Mossos van fer una entrada al seu domicili on hi van comissar un ordinador, una targeta de memòria USB, llapis de memòria tipus pen drive i una tauleta. Els Mossos estan analitzant tot aquest material per localitzar-hi imatges pornogràfiques.

El detingut, que té antecedents, va passar ahir dijous a disposició judicial. El jutjat de guàrdia el va acabar deixant en llibertat provisional.