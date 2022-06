Els hostalers han alertat que aquest estiu, el primer sense restriccions des que va començar la pandèmia de la covid-19, faltaran treballadors en el sector, concretament 50.000 cambrers, tot i que també hi haurà escassetat de personal auxiliar d’hostaleria. Segons un informe elaborat per Eurofirms Group, les empreses hosteleres avisen de la dificultat de trobar sobretot cambrers, el perfil més demandat segons l’estudi. «El sector de l’hostaleria sempre té una alta demanda de professionals, que en ocasions no és fàcil de cobrir, però en l’actualitat el problema ha augmentat posat que durant la pandèmia molts s’han reciclat i s’han canviat a altres indústries», explica director general d’Eurofirms Group Espanya, Raúl Sánchez.