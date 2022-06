Famílies d’Olot denuncien que la doble adscripció els expulsa de l’institut del barri

Disset famílies de 6è de Primària de les escoles Sant Roc i Malagrida d’Olot no podrien matricular als seus fills a l’institut que tradicionalment se’ls havia assignat.

«L’institut Bosc de la Coma és a 220 metres de casa, en canvi per a arribar al Montsacopa hem de desplaçar-nos a l’altra punta de la ciutat i recórrer 2,7 quilòmetres», lamenta una de les mares afectades, Teresa Cívico. El curs passat, el Departament d’Educació va passar a assignar-los una doble adscripció per a repartir la demanda. A l’institut del barri, on fins ara havien entrat de forma «directa» (Bosc de la Coma), s’hi va sumar una segona carta: l’institut Montsacopa. «Sempre havia estat així i tenia lògica, però ara tot ens juga en contra», denuncia. I és que assegura que «no hi ha cap autobús que arribi directament al centre educatiu, sinó que a més has de fer transbord». L’única alternativa, afirma, és el transport privat, però els horaris laborals i acadèmics són «incompatibles». «Hauria de deixar la meva filla de 12 anys, que encara és una nena, esperant-se sola a la porta de l'institut a dos quarts de vuit del matí, quan a l'hivern és negre nit», lamenta.

Fins el 10 de juny, data en què es publicarà el llistat definitiu d’admesos, confessa que tenen el «cor encongit». «La meva filla està angoixada perquè el seu entorn pot canviar d'un dia per l'altre, es trencarà la relació amb els companys amb els que ha conviscut en els darrers nou anys».

A més, sosté que els alumnes residents a la Vall d'en Bas també tenen assignat l’institut Bosc de la Coma, fet que contribueix a la «sobresaturació» del centre. «Nosaltres hauríem de tenir prioritat i ells, com que ja arriben en transport escolar, els podrien portar al Montsacopa».

Les famílies i l'Associació de Veïns han presentat una carta als Serveis Territorials d'Educació. «La doble adscripció s’havia d’haver consensuat, s’ha pres des d’un despatx sense tenir en compte la realitat d’Olot», lamenta.