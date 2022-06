Guitart Hotels obté 4,5 milions del fons de rescat a afectats per la pandèmia

El Comitè Tècnic d’Inversions del Fons de Recapitalització d’empreses afectades per la Covid-19 (Fonrec), gestionat per Cofides, va aprovar a finals d’abril concedir un préstec participatiu de 4,5 milions europeus a Guitart Hotels. a la fi d’abril. El grup gironí compta amb establiments a Lloret de Mar, La Molina i Barcelona. En un comunicat, Cofides destaca el fort compromís amb la RSC del grup a través de la Fundació Climent Guitart. En aquesta operació, la compnayia ha comptat amb l’assessorament d’EY, Grant Thornton i Aramburu.

El fons Fonrec reparteixen finançament entre empreses mitjanes, amb vendes d’entre 10 i 40 milions d’euros, que hagin vist afectada la superviviencia per la pandèmia. Les ajudes poden oscil·lar entre els 2,5 i els 25 milions i es materialitzen a través d’inversions temporals en forma de participacions en el capital social, préstecs participatius o altres instruments financers. La seva durada màxima és de 8 anys, encara que l’esperit del fons busca una ràpida amortització de les inversions.

D’altra banda, també hi ha habilitats els Fons de solvència per a empreses estratègiques, pensat per a grans empreses.

La Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) i la Companyia Espanyola de Finançament del Desenvolupament (Cofides) disposen de 10.000 i 1.000 milions d’euros, respectivament, a través del Fons de solvència per a empreses estratègiques, pensat per a grans empreses, i del Fons de Recapitalització d’Empreses Afectades per la Covid-19 (Fonrec), per a les d’una grandària menor. Fins a finals d’abril, juntes havien concedit rescats per un import d’uns 2.500 milions, que suposen poc més del 20% dels seus recursos conjunts, malgrat que tots dos fons van haver d’aprovar ja una pròrroga dels seus mandats, que inicialment acabaven al desembre de 2021.

El pròxim 30 de juny acaba el termini de vigència del fons, amb el que resulta poc probable que tots els expedients puguin ser analitzats i aprovats a temps si no hi ha una nova moratòria des de Brussel·les.

Sobre una possible moratòria o un altre procediment que permeti que les sol·licituds que van arribar en els últims dies s’aprovin, l’ideal seria que Brussel·les establís almenys un període transitori posterior al 30 de juny perquè puguin resoldre’s ja sigui positiva o negativament totes les sol·licituds rebudes.

El nombre de sol·licituds ha augmentat durant els mesos d’abril i maig, però fonts de Cofides consultades per Efe han reconegut que, donades les dates de recepció d’aquestes, no pot garantir-se que puguin a presentar-se al Comitè Tècnic de Fonrec abans de la data de venciment del període d’inversió, el 30 de juny. No obstant això, estan «a l’espera» que la Comissió Europea indiqui algun tipus de moratòria.