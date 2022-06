L’Institut Montilivi oferirà per primera vegada el cicle de grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera. Ho farà juntament amb altres cinc centres catalans, l’Institut Pere Martell de Tarragona, el Mare de Déu de la Mercè de Badalona, la Caparrella de Lleida i al de Vic, on ja s’impartia aquest cicle en cursos anteriors. Aquest cicle s’adreça a persones de més de 18 anys amb carnet de conduir tipus B i l’objectiu no és altre que revertir la manca de professionals del sector de la conducció d’autobusos i camions, i també fer créixer les competències professionals d’aquest col·lectiu. El cicle de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera està dissenyat per realitzar-se en modalitat dual. Això significa que durant el segon i últim curs, l’alumnat podrà fer tres dies de formació setmanal a les empreses, mentre que els dos dies restants els faria al centre educatiu.