Ciuró: «En societats globals, tenim el compromís de protegir la llibertat religiosa»

«La pluralitat és la clau de les societats fortes». Amb aquestes paraules, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va inaugurar dijous el primer Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència, celebrat a Barcelona i organitzat per la direcció general d’Afers Religiosos i la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència Blanquerna. El simposi, que va comptar amb més d’un centenar d’inscrits, va aplegar desenes d’experts i acadèmics en matèria de llibertat religiosa o ciències de les religions procedents dels cinc continents.

Durant la conferència inaugural, Ciuró va afirmar que, en un context com l’actual, «en societats canviants, plurals, globals», com a govern tenen «el compromís de protegir la llibertat religiosa i de consciència». Ciuró va voler agrair la col·laboració amb la Universitat Ramon Llull a l’hora d’organitzar el simposi i va destacar que és un bon exemple de «com la col·laboració entre l’administració i la universitat poden ajudar que la convivència, el respecte, la tolerància i el coneixement millorin el progrés i la cohesió social».

Ciuró va aprofitar la seva intervenció per destacar el compromís de la universitat amb el català i va afirmar que «és inacceptable que hi hagi persecució per formes de creences, d’estimar o de sentir». «Tampoc per les llengües que es parlen. Les llengües són una riquesa per als països, va afegir. Ciuró va continuar expressant el compromís del govern per defensar i lluitar a favor del català i va destacar que «la llengua, igual que la religió, ha de ser una eina de cohesió social». «Si a una llengua se l’exclou d’un dels camps de la vida, ja sigui cultural, social o científic, aquesta llengua perilla», va indicar. La titular de Justícia va concloure dient que «el sentiment i el fet religiós són presents en el nostre dia a dia i, com a tal, els hem de reconèixer, respectar i vetllar per les bones pràctiques i per la col·laboració interreligiosa».

Aquest ha estat el primer congrés d’aquestes característiques que s’ha organitzat a Catalunya per tractar sobre la situació de la llibertat religiosa i de consciència, un dret fonamental que no sempre està garantit a tots els països.

Entre altres qüestions, al congrés es van abordar qüestions com l’impacte que la covid ha tingut sobre la llibertat religiosa i l’exercici d’aquest dret en àmbits com la sanitat o l’educació. També s’ha debatut sobre el paper dels joves, dels mitjans de comunicació, sobre la gestió municipal de la diversitat religiosa, el gènere i la llibertat religiosa i el diàleg interreligiós a Europa.