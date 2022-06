La diversitat del microbioma oral canvia de manera significativa amb l’edat, segons els resultats d’un nou estudi publicat a la revista científica npj Biofilms and Microbiomes, desenvolupat per l’equip científic de Saca la Lengua del Centre de Regulació Genòmica (CRG), dirigit pel Dr. Toni Gabaldón, amb el suport de la Fundació “la Caixa”.

L’estudi de 1.648 persones, d’entre 7 i 85 anys d’edat, i que inclou voluntaris gironins, revela l’existència d’una tendència parabòlica que resulta en tres etapes diferents en la composició de microorganismes residents a la boca.

En definitiva, la recerca proporciona «un diccionari que ajuda a interpretar el llenguatge del microbioma oral», una fita que aplana el camí per a què en un futur una anàlisi de saliva sigui tan informativa i rutinària com les analítiques de sang.

Certes característiques ambientals i socials influeixen en la composició del microbioma oral. Membres convivents de la mateixa família tenen una composició del microbioma oral semblant, una tendència també trobada per primer cop entre companys de classe escolar.

Els resultats també revelen quins factors són més determinants a l’hora d’influir en la microbiota oral, entre els quals es troben malalties cròniques com la fibrosi quística i estils de vida com fumar. Aquesta informació servirà per a construir un model computacional per a interpretar la informació proporcionada per la saliva, i que permeti predir canvis induïts per diversos factors, tant ambientals com fisiològics principalment.