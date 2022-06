una simfonia coral

Aquesta tarda de Pentecosta, una trentena de joves i adults rebran el sagrament de la Confirmació a la Catedral. Són de diverses parròquies de la diòcesi i s’han preparat per celebrar aquest sagrament durant els darrers mesos. El dia del recés previ que es va realitzar al monestir de Solius era clara la varietat d’edats, de procedències i de processos: un retrat plural i alhora simfònic del que és l’Església, la comunitat dels deixebles de Jesús.

Durant el curs que s’està acabant, aquesta mateixa simfonia coral l’hem experimentat en el treball sinodal que ha implicat moltes persones de la diòcesi. Ha estat una ocasió d’escoltar-nos els uns als altres, deixar ressonar la veu de l’Esperit i, en la diversitat, sentir-nos corresponsables del futur de la fe cristiana a casa nostra. La trobada que se celebrà diumenge passat, també a la Catedral, en va ser una mostra palpable. Sintetitzar les aportacions que havien arribat semblava una feina impossible però la seva lectura, atenta i orant, va fer emergir els corrents de fons que s’hi han expressat.

Mario Delpini, arquebisbe de Milà, escriu que «sovint sembla que la nostra orquestra sempre es trobi en el moment d’afinar els instruments. Es produeixen sons inconnexos, confusió, estridències... No és cap daltabaix, però arriba el moment en què s’ha d’interpretar la simfonia. La gent espera una música que faci passar de l’expectativa a l’entusiasme, de la teoria a la veritat, de la quietud a la dansa. Per aconseguir-ho cal un mestre que doni valor a cada instrument i que contribueixi a l’execució comuna de l’obra».

L’Esperit Sant és el mestre interior de l’Església. Ell és el creador de la unitat. Ofereix a cadascú un do particular per al bé de tots, ens ajuda a convergir en una unitat coral i ens assisteix per fer més evident i convincent la comunió eclesial.

Delpini afirma també que «vivim un temps en què calen mestres que siguin instruments de l’únic Mestre. Les comunitats cristianes cerquen aquests mestres de l’harmonia. No necessitem herois solitaris [...] (extret del Full Parroquial).