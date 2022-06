Els càmpings de les comarques gironines se sumen a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient amb diferents activitats per refermar la preocupació del sector per la protecció i millora de l’entorn i per conscienciar als participants de la importància de tenir cura del planeta. Així, setze càmpings adherits a l’Associació de Càmpings de Girona han organitzat avui, dia en què es commemora la celebració (però també ahir, aprofitant el cap de setmana), tallers i jocs de sensibilització ambiental i de reciclatge, passejades de descoberta de l’entorn, plantada d’arbres, i recollida de brossa, entre d’altres. Les activitats estan adreçades a les persones que s’hi allotgen amb el propòsit de reconèixer la importància de la biodiversitat i reclamar l’atenció pels reptes de futur en la defensa i protecció de la natura.

Algunes de les iniciatives són les següents: al càmping Vidrà hi haurà un taller de caixes niu; al Cypsela Resort, de Pals, han organitzat un taller de reciclatge i una plantada d’arbres; al Salatà de Roses, es durà a terme un taller perquè els infants puguin crear el seu parc verd amb materials reciclats; i a Cala Montjoi Resort & Bungalow, també de Roses, han previst una excursió a la platja o a qualsevol altre espai natural per recollir brossa amb l’objectiu de sensibilitzar als participants de la importància de la conservació de l’entorn en un espai tan extraordinari i singular com el Parc Natural de Cap de Creus. També han preparat un taller de creació de joguines amb materials reciclats. Es tracta de fer el joc de TIK-TAK-TOE, amb cartró reciclat i amb pedres de la platja que els mateixos clients podran anar a buscar. El fons del taulell serà un dibuix que tingui a veure amb el medi ambient i les fitxes també. A Las Dunas, de Sant Pere Pescador, es farà un mur i una Gimcana del reciclatge. I al càmping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre, també de Sant Pere Pescador, organitzen manualitats.