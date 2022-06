Jaume Butinyà es va presentar públicament ahir al vespre davant d’unes dues-centes persones com a candidat d’ERC-Som Banyoles per a les pròximes eleccions municipals del 2023. Amb l’estany de fons, Butinyà va tancar l’acte acompanyat del president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Francesc Castañer, de l’alcalde d’Esponellà, David Juan, i de diverses amistats seves.

El cap de l’oposició va centrar gran part del seu discurs a explicar el projecte dels republicans per a Banyoles i va posar especial èmfasi en la dinamització associativa i cultural, la sostenibilitat i la promoció econòmica del municipi. En aquest sentit, el candidat va remarcar la necessitat que els joves puguin trobar oportunitats al municipi: «M’imagino una ciutat on hi hagi llocs de treball i les condicions per fer-ho. Tots coneixem casos que han d’anar primer a estudiar i després a treballar lluny d’aquí». Butinyà va remarcar la importància de «crear llocs de treball i fer que el teletreball sigui efectiu de veritat, a la vegada que tenir en compte les condicions laborals».

Respecte al teixit associatiu i cultural, el candidat va explicar que la proposta del grup de cara al suport al món associatiu i cultural és «ferma», referint-se al projecte ja presentat de la Cooperativa Cultural. «Construirem un lloc de trobada de banyolins i banyolines per compartir i tirar endavant iniciatives culturals de tot tipus. Un espai de ciutat on hi haurà locals per a les entitats, espais per a la creació d’arts plàstiques i audiovisuals, espais d’assaig per a músics i ballarins, una sala d’actes, aules de formació, la ludoteca i l’eterna promesa: la biblioteca», va dir.

D’altra banda, Jaume Butinyà va remarcar l’aposta de l’equip per la millora de la mobilitat sostenible, transformant Banyoles cap a una ciutat «molt més amable, pràctica i saludable a l’hora de moure’s». «M’imagino la gran majoria de desplaçaments urbans amb bicicleta o mitjans de transport lleuger electrificats», va remarcar.

Butinyà es va mostrar confiat davant la possibilitat d’aconseguir l’alcaldia del municipi: «Tenim una raó per tornar-hi, per confiar, per guanyar genuïnament les batalles que tenim plantejades. Estem construint la Banyoles del futur i tenim l’oportunitat de decidir quin projecte ha de tenir», va concloure.

Per la seva banda, Francesc Castañer, president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i alcalde de Porqueres, va posar èmfasi en la relació de Banyoles amb la comarca i la necessitat d’una nova manera de fer a la capital.