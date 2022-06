Llagostera va iniciar divendres la Festa Major amb una programació que inclou més de cinquanta activitats per a tots els gustos i totes les edats. El pregó d’enguany ha anat a càrrec de la Unió de Botiguers, reivindicant el comerç local que dona vida als pobles i ciutats d’arreu del país. Aina Puig i Adrià Pico van ser escollits Pubilla i Hereu en substitució d’Ada Postigo i Ricard Pulido.

Després de dos anys de pandèmia i restriccions l’ambient festiu i social va recuperar els espais públics del municipi amb activitats molt concorregudes, com la cercavila de gegants, l’exposició de Llagostera en flor, el Correvarans, el concurs de dibuix infantil del Bell_matí i el correfoc amb els Diables de l’Onyar. Fins al 7 de juny, l’extensa programació inclou les actuacions de The Tyets, Animal Show, Diversiones, El Pony Pisador, la banda Tutu-keke, l’Orquestra Selvatana i el Mag Lari. Com a novetat, avui hi haurà el gran tobogan aquàtic Splash slide al carrer Nou.