Les policies locals creuen que aquest estiu la problemàtica dels macrobotellons a la Costa Brava no es repetirà. La fi de les restriccions per la pandèmia, que han portat l’oci nocturn a recuperar horaris, farà que es torni a una «certa normalitat», diu l’inspector David Puertas. Ell presideix l’associació que agrupa els caps de les policies locals gironines i al seu torn comanda la de Palafrugell. Això sí, explica que de botellons continuarà havent-n’hi. Segons ell, seran grups de joves que s’ajuntaran per beure en carrers i places, a la platja o prop de zones d’oci. Per això, s’intensificarà el patrullatge per actuar «immediatament». L’any passat, les policies locals van aixecar més de 5.700 actes per botellons i beure alcohol al carrer.

Durant l’estiu de 2021, els macrobotellons al litoral van fer anar de corcoll les policies locals i els Mossos d’Esquadra. Les restriccions per la covid-19, amb l’expansió de la variant delta, van afectar de ple l’oci nocturn, i també es van traduir en tocs de queda selectius, que s’aplicaven per municipis en funció de la incidència del virus. Arreu de la Costa Brava, sobretot al Baix Empordà, es van succeir els macrobotellons. Es concentraven les nits del cap de setmana i congregaven centenars de persones. Tant a platges i passejos marítims i l’estampa que deixaven era sempre la mateixa: deixalles per tot arreu, ampolles i vidres trencats i destrosses al mobiliari urbà. Fins i tot, en el cas de Regencós, els 500 participants en un macrobotellon van arribar a enfrontar-se amb els Mossos i a llançar-los pedres.

L’any passat, els macrobotellons s’organitzaven a través de les xarxes socials i els participants anaven a llocs que no tinguessin toc de queda. Per burlar la pressió de les policies locals, també a pobles petits del costat. L’inspector David Puertas explica que aquests macrobotellons van convertir-se en un «greu problema», també per «l’alarma social» que generaven. Arreu de la demarcació, les diferents policies van arribar a aixecar fins a 5.752 actes i denúncies per botellons i consum d’alcohol al carrer.

De tot aquest global, deixant de banda Girona ciutat, van ser significatives aquelles que es concentraven al litoral. Només a Palafrugell se’n van aixecar fins a 1.589; a Platja d’Aro, 488; a Lloret de Mar, 234; a Blanes, 212 i a l’Escala, 113.

David Puertas també concreta que, sovint, al darrere d’una acta hi ha més d’una infracció. No només per fer botellon, sinó també per alcoholèmies o desobediència als agents. «Això fa que la xifra, pràcticament, es pugui arribar a duplicar», diu el president de l’associació de caps de policies locals.

Aquest 2022, a diferència de l’any passat, s’entrarà a l’estiu sense restriccions per la covid-19. Això fa que, com concreta l’inspector, les policies locals pensin que s’anirà cap a una «certa normalitat» i no tornaran a proliferar els macrobotellons. «Creiem que tornarem a allò amb què ens trobàvem abans de la pandèmia», explica el cap de la Policia Local de Palafrugell. Puertas admet, però, que la problemàtica hi continuarà essent entre els joves. Segons l’inspector, aquests joves en solen tenir «des dels 14 anys fins als 20 i pocs» en el cas del litoral. A més, tot i que solen ser grups reduïts, a part de beure també «generen molèsties als veïns». L’inspector també lamenta que entre els qui hi participen hi hagi adolescents. «Hem normalitzat la ingesta d’alcohol, i aquesta és una assignatura pendent que policialment ens preocupa molt».

David Puertas diu que l’escalada de preus també ha contribuït al fet que els joves quedin al voltant d’un cotxe, posin música i beguin. «Tot hi influeix, els preus de les discoteques i els pubs, i també els diners de què disposen els joves; això fa que l’oci nocturn variï a cada època, però s’ha de ser conscient que es pot fer i què no», diu l’inspector. En paral·lel, tot i que creguin que aquest estiu serà diferent del de l’any passat, les policies locals tampoc abaixaran la guàrdia amb els macrobotellons i festes il·legals, per coordinar-se amb els Mossos en cas que se’n munti alguna.