108 dones maltractades han demanat a Girona ser acollides en pisos del Govern

La Generalitat ha rebut en els últims cinc anys a les comarques gironines 108 peticions de dones maltractades per ser acollides de forma temporal en habitatges del Govern. Aquesta suma contempla les sol·licituds compreses entre l’any 2018 i el primer quatrimestre d’enguany. Aquest 2022, de fet, segons informa la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge en una resposta parlamentària al grup del PSC, ja hi ha tramitades vuit sol·licituds. L’any amb més sol·licituds és el 2021, amb 32. I el que menys, el 2019, amb 13.

Els Serveis d’Acolliment i Recuperació (SAR) són serveis que tenen com a objectiu protegir la víctima i també els seus fills. Són allotjaments temporals d’emergència i són serveis gratuïts, especialitzats, residencials, que ofereixen acolliment i atenció integral per a possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i a les seves filles que pateixen o han patit la xacra de la violència masclista. Compten amb un equip professional multidisciplinar.

Segons la Generalitat, s’hi poden acollir dones que han estat o estan en situació de violència masclista en l’àmbit de la parella, així com dels seus fills a càrrec, i que han abandonat el domicili i no disposen de recursos personals i/o econòmics per fer front a aquesta situació.

Aquests Serveis d’Acolliment i Recuperació solen estar molt ocupats i una mostra és com l’any 2021 ho van estar en un 90% a la província de Girona.

Un dels criteris principals que es té en compte alhora d’accedir a aquests serveis per protegir les víctimes de la violència masclista, assegura la consellera en la resposta parlamentària, és el «risc a territori» que es derivi la situació que viu la víctima d’aquesta xacra.

Per aquest motiu, en general, és un servei que es dona fora de la província de Girona, perquè es deriva les dones en altres habitatges per així poder «garantir la seva protecció efectiva». Tots els casos tractats aquest 2022, han estat fora la demarcació.

Les sol·licituds per accedir a aquests serveis de la xarxa residencial de violència masclista que es tramiten per les dones ateses als Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) i es coordinen amb els Serveis Socials de referència que té la dona. En tots els casos que s’han donat a Girona durant aquest any, s’han tramitat a través dels serveis socials i no a través dels SIE. A Girona n’hi ha dos: el del Gironès, situat a Salt, i el de l’Alt Empordà, a Figueres, i tenen repartida la cobertura territorial de la província. Tot i això, les dones poden adreçar-se on considerin.

L’espera en la resolució de si la dona rep aquest Servei d’Acolliment i Recuperació, diu la consellera, depèn de diversos factors -el territori on pot anar la dona i o no pot anar segons la situació de risc o el nombre de fills que té- i de mitjana té una llista d’espera d’entre dos a tres mesos.

Pel que fa a la llargada de l’estada, sol ser d’una mitjana que va dels set mesos a un any. És d’especial destacar que entre els anys 2020 i 2021 les estades es van reduir respecte a anys anteriors perquè un percentatge important de les dones que van fer sortida del servei van continuar el seu procés de recuperació en un Servei substitutori de la Llar (SSLL).

L’efecte de la pandèmia

Aquest últim servei -SSLL- també està assessorat per experts i per raons de seguretat, les dades relatives a la ubicació territorial ón confidencials. La meitat de les dones que s‘hi van acollir l’any 2020 hi van fer estades de més d’un any. El temps es van incrementar «de manera notable» per l’efecte del confinament de la crisi de la Covid-19, segons la consellera.

L’any 2020 és de fet el que la Generalitat va anunciar que finançaria més pisos d’urgència per a dones maltractades i els seus fills a tots els municipis de Catalunya. Fins llavors, només en finançava en 60 municipis.