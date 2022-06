El 80% de les dones han estat víctimes de violència masclista

Un 78,8% de les dones que viuen a Catalunya ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la vida, segons els resultats de l’informe Enquesta sobre violències sexuals elaborat per primera vegada al Principat. Només un 12%, però, ha presentat denúncia considerant tots els fets patits en la vida adulta.

L’enquesta es va fer entre el novembre i el desembre del 2019 amb 10.015 entrevistes telefòniques a dones majors de 16 anys residents a Catalunya. L’estudi identifica i quantifica la victimització sexual a través de 21 tipus de violència sexual, així com la freqüència, les circumstàncies de l’agressió, l’agressor, l’impacte i les conseqüències en les dones i l’ús de serveis especialitzats arran de l’agressió.

Entre els motius pels quals les dones diuen que no denuncien hi ha que no consideren tan els fets tan greus com per denunciar-los i iniciar el procés que tot això implica o bé el temor a què es posi en dubte la seva credibilitat. A més, de l’enquesta també se n’extreu que la falta d’informació, tant del procés com de quines agressions són punibles, són barreres a l’hora de denunciar les agressions sexuals. Les dones que sí han denunciat valoren amb un 8 sobre 10 el servei dels Mossos d’Esquadra en el moment de recepció de la denúncia.

Dels principals resultats, destaca que un 24,4% de les dones han patit almenys un d’aquests fets durant el 2019. Les dones joves (d’entre 16 i 29 anys) són el grup més victimitzat: un 44,2% de totes les víctimes del 2019 es troben en aquest grup d’edat. Un 10,9% de les enquestades per a l’informe (que persegueix obtenir dades reals de les agressions sexuals així com les seves conseqüències sobre les dones) ha manifestat haver estat víctima de 5 o més fets durant l’any 2019, i un 19% ha patit 7 o més fets de violències sexuals al llarg de la seva vida adulta. Un 0,9% de dones han patit una violació o un intent de violació durant el 2019 i un 8,5% ho han patit en alguna ocasió des dels 15 anys.

Els fets que s’engloben sota el nom de violències sexuals normalitzades com ara comentaris o gestos sexuals, exhibicionismes, insistir de manera molesta o desagradable quan la dona diu que no a una demanda de cita, acorralaments i tocaments i fregaments sense violència o oferir gratificacions a canvi de favors sexuals, són els que es donen amb més freqüència.

L’enquesta també posa de manifest les violències sexuals a través de les xarxes socials o per mitjans telemàtics. Les dones joves són les més victimitzades, amb un 42,5% del total de casos. Instagram és el canal més utilitzat per a aquestes agressions (24%), seguit de Facebook (20,5%) i Whatsapp (15,4%). En el cas de les agressions a través de les xarxes, en un 44,8% dels casos els agressors són homes desconeguts. D’altra banda, un 1,4% de les dones han patit assetjaments sexuals a la feina l’any 2019 i un 14% l’han patit en algun moment de la seva vida laboral.

Pel que fa al perfil dels agressors, el 63,4% són homes coneguts per la víctima, mentre que els desconeguts representen el 33,4%. Els agressors desconeguts són majoritaris en els casos de violències normalitzades i de violències digitals (47,1% i 44,8% respectivament).

Dels resultats de l’enquesta també es desprèn que moltes d’aquestes agressions es produeixen en l’àmbit de la parella. Més del 80% de les coaccions o intimidacions psicològiques exercides sobres les dones per tenir relacions sexuals són exercides gairebé en la seva totalitat en aquest àmbit. En el cas de violacions i intents de violació, un 45% també es donen en l’àmbit de la parella o ex parella, mentre que les perpetrades per un desconegut són el 18,6% del total. Les agressions en grup representen el 13,6% del total de fets produïts l’any 2019, gairebé tots inclosos al bloc de violències normalitzades: els comentaris i gestos sexuals en la seva immensa majoria i els acorralaments en grau menor.