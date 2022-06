Un gos mossega un nen de set anys quan tornava de l’escola a Olot

Un nen de 7 anys va patir divendres en un carrer d’Olot l’atac per part d’un gos que el va mossegar al braç. La mare ha denunciat els fets als Mossos d’Esquadra, que van acudir al lloc i van comprovar que l’animal tenia tota la documentació i vacunes en regla. El nen va ser atès a l’Hospital d’Olot per lesions lleus i li van donar l’alta poc després. Els denunciants van assegurar que no és la primera vegada que l’animal, de grans dimensions, ataca una persona.

Els fets van passar a tres quarts de cinc de la tarda, segons la denúncia que es va interposar el mateix dia passada la mitjanit. Segons el relat de la família, el nen tornava de l’escola acompanyat de la seva germana. L’animal hauria sortit d’un habitatge just quan els dos germans passaven per davant i hauria atacat el nen de forma sobtada mentre caminava, causant-li les lesions. Els denunciants posen de manifest que es tracta d’un gos de grans dimensions, de tipus dogo, segons descriuen a la denuncia. I afegeixen que es va llançar sobre el petit i va mossegar-lo al braç esquerra causant-li les lesions. Traslladat a l’hospital Davant dels fets, es va donar avís als serveis d’emergència. Al lloc s’hi va desplaçar una ambulància que va traslladar al menor fins a l’hospital d’Olot. Una vegada allà se’l va atendre, segons l’informe mèdic, de ferides superficials a la cara externa del braç. Segons consta, se’ls va informar que l’animal tenia totes les vacunes. Se li va donar l’alta poc després. Temen un nou atac Els denunciants alerten en la denuncia als Mossos d’Esquadra que tenen coneixement que no és el primer atac. I afegeixen que els dos nens i altres veïns passen diàriament per davant d’aquest habitatge i estan preocupats per si els fets es poguessin repetir. Els Mossos d’Esquadra van comparèixer al lloc en ser alertats dels fets. Segons han informat es va comprovar que l’animal tenia tota la documentació i les vacunes en regla.