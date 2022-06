Un total de 39.179 dones comptaven amb protecció policial per violència masclista a finals d’abril davant del risc de ser agredides per les parelles o exparelles, una xifra un 19,87% superior a la que es registrava fa un any, segons l’últim butlletí estadístic mensual sobre violència de gènere. Formen part de les 62.840 dones que es troben com a «casos actius» al Sistema de seguiment integral de la violència de gènere (Viogen) (11,89% més que l’abril de 2021), la majoria d’entre 31 i 45 anys, d’acord amb les xifres fetes públiques pel Ministeri d’Igualtat.

L’augment encara és més gran si s’analitzen els dispositius telemàtics amb què es vigilen les mesures d’allunyament en els casos de violència masclista, ja que a finals d’abril hi havia actius 2.774 casos, un 22% més que fa un any. Durant l’abril passat, la taxa més alta de dispositius actius per milió de dones de més de 15 anys es registrava a Andalusia (288,5), seguida de Múrcia (192), però si s’analitza l’augment destaca el cas de les Canàries, amb 143 dispositius i un increment del 55% respecte a fa en un any; i les Balears, amb 49 aparells i un augment del 48%. Segons el balanç, 16.838 dones eren donades d’alta el 30 d’abril al Servei telefònic d’atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere (ATENPRO), un 10% més que fa un any. Les taxes d’usuaris actives més grans es registren a la Comunitat Valenciana, seguida d’Astúries. Pel que fa a les trucades al telèfon d’informació i assessorament jurídic en matèria de violència contra la dona (016), l’informe mostra que a l’abril es van rebre 8.246 trucades pertinents, un 2,5% més que el mateix mes de l’any passat. En el 72% dels casos, va trucar la mateixa dona i en el 20,5%, un familiar o persona propera. Des de la posada en marxa d’aquest servei d’atenció, les mateixes fonts han explicat que s’han rebut més d’un milió de trucades sobre casos de violència masclista.