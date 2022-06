«El model del Patronat de la Politècnica s’hauria d’estendre a la resta de facultats de la UdG»

«Soc molt tastaolletes». Amb aquesta autodefinició, Assumpció Vila (Sarrià de Ter, 1957) explica per què es va acabar decidint acceptant la proposta de la consellera Gemma Geis de rellevar Rosa Núria Aleixandre com a presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona. I la definició li escau perfectament. Economista de formació, Vila és administradora i directora financera de l’empresa LC Paper. Però, a banda dels números i del món de l’empresa, Vila també ha fet una ingent tasca en el camp de la memòria històrica recuperant les biografies dels morts de Sarrià de Ter durant la Guerra Civil. «Ara, sempre que viatjo és per anar a l’escenari d’una batalla, a un arxiu, a un camp de concentració a Àustria...», detalla Vila, que al setembre té previst deixar els seus càrrecs a LC Paper, i «per això vaig acceptar la proposta de la consellera Gemma Geis, perquè sé que em podré dedicar al Consell Social». Un òrgan, percebut des de fora com a bàsicament de representació, en el qual Vila vol deixar el seu segell. «Vull aportar una visió d’empresa a la universitat, sobretot dels ritmes de l’empresa», detalla l’empresària de Sarrià de Ter que veu en el Patronat de l’Escola Politècnica Superior «un model a estendre a la resta de facultats de la UdG».

«La coneixença i el feedback entre empreses i universitat cau quan surts del que és la corona urbana de Girona»

«Vull aportar la visió de l’empresa a la universitat, sobretot, els ritmes de l’empresa; i aconseguir que tot el que és el teixit empresarial s’involucri més a la universitat. Ja fa un temps que hi ha la Judith (Viader) a la presidència del Patronat de la Politècnica i aquesta visió és la que crec que hem de continuar implementant. La coneixença i el feedback entre empreses i universitat cau quan surts del que és la corona urbana de Girona, falta que arribi més a Figueres, a Olot, a Ripoll... Només està arribant amb les càtedres. Evidentment que els alumnes de tots aquests llocs coneixen les possibilitats que tenen d’estudiar a la UdG, però entre les empreses no totes coneixen les possibilitats que té la UdG de transferència tecnològica, de projectes que es poden fer des de la universitat, de proporcionar-te personal de recerca per R+D. Que les empreses han d’estar més relacionades amb la universitat no és una frase feta, és una realitat. Amb LC Paper jo ja estava acostumada a aquesta relació, sobretot amb la Càtedra de Paper i cada any han passat alumnes a fer pràctiques».

«El model del Patronat de la Politècnica s’hauria d’estendre a la resta de facultats de la UdG»

«Crec que aquest discurs d’involucrar molt més l’empresa, també el tenen més persones que ara som aquí. Al Consell Social molta de la gent que hi ha són del món de l’empresa. Amb la Judith Viader del Patronat de la Politècnica tenim un discurs molt semblant. Un discurs d’empresa gironina que és diferent del de l’empresa barcelonina, les empreses d’aquí estem molt arrelades en el territori i no mirem tant el dividend com el llarg termini. Des del Patronat de la Politècnica s’està treballant molt bé perquè les empreses valorin la importància de la universitat. La importància de la UdG per al teixit empresarial. Però ho fan centrat en les enginyeries i en els estudis tecnològics. Però, en canvi, no veig que s’estigui fent el mateix en altres estudis. A Econòmiques, a Dret... Perquè no hi ha un altre organisme semblant a totes les facultats que vagin a buscar empreses més concretes per fer tota aquesta feina de transferència. El Patronat és una molt bona idea. És un model que, amb un format similar, s’hauria d’estendre a la resta de facultats de la UdG. Repeteixo que a Dret o a Econòmiques és molt clar».

«La UdG ha de formar sempre excel·lents professionals; això és clau per a les empreses»

«Es clar que els titulats a la UdG estan ben valorats. Hi ha molta mancança de gent preparada i de talent. Jo sempre dic que aquesta generació d’estudiants que s’està formant ara, si es preparen bé, ho tindran molt fàcil. L’empresa i la universitat han de buscar sempre l’excel·lència. La UdG ha de formar sempre excel·lents professionals i les empreses hem de buscar excel·lents professionals. Persones que vulguin treballar. Evidentment, tota la meva generació va estudiar a Barcelona. De Girona érem molt pocs. Cinc, de totes les comarques i cap de Girona ciutat. Érem uns privilegiats. Ara, a la UdG deuen entrar un centenar d’estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses cada any. Gairebé a tot arreu, parlant de les empreses gironines, ja hi ha titulats de la universitat de Girona en les àrees de finances».

«El Parc Científic ha de ser propietat de la universitat»

«Amb el que estic molt d’acord, i em complau molt, és que la propietat del Parc Científic i Tecnològic de la UdG serà de la universitat. Com així serà. Però, més enllà d’això, el que serà el parc dependrà del que vulgui la societat gironina i que els estudiants tinguin aquesta voluntat de crear noves empreses i que les empreses de fora tinguin aquesta voluntat de venir aquí. Ha de ser un pol d’atracció. La resta és gestió. La nova Fundació del Parc Tecnològic de la UdG i, la que es crea ara, és simplement la gestió d’un parc. A qui no té cap rellevància que hi sigui una institució o l’altra dins de la fundació. El més important és que el parc sigui un pol d’atracció, perquè, encara que Barcelona, el 22@ i la UPC atrauen molt talent, però si el parc de Girona és prou atractiu en pot venir cap aquí. Sovint això funciona per osmosi, una empresa atrau les altres».

«Sempre he estat controller i exerciré el paper de control econòmic del Consell Social»

«No conec el cas (de les acusacions de malversació per part d’un catedràtic). Però jo he sigut controller tota la vida i s’ha d’entrar a la lletra petita. No et pots quedar només amb els grans titulars. Has d’anar al detall. Això demana arremangar-te molt. No sé si me’n sortiré o no, però és el que vull fer. I faré. El Consell Social té aquesta funció de control econòmic de la universitat i la faré. La meva predecessora havia centrat molt el càrrec en el tema de la transferència de coneixement, que és molt important i ja n’hem parlat. Però jo he estat controller total la vida i aquesta funció de control econòmic també la faré. Però també he de dir que m’ha sorprés de manera molta agradable l’equip de govern. És molt potent i competent. Ens entendrem bé, segur»

«No sé si la UdG té suficients recursos per tot el que necessita»

«El pressupost de la universitat segurament és insuficient. Pel que està fent ara i pel que vindrà. El personal docent ha d’estar ben dotat i remunerat perquè s’ha d’anar a buscar l’excel·lència i els ajuts als estudiants han de ser suficients perquè no hi hagi talent que no pugui accedir a la universitat per falta de finançament. D’altra banda, hi ha coses importants a fer. Una facultat de medicina, edificis que necessiten remodelar-se perquè ja demanen auxili, una futura residència d’estudiants que s’ha de preveure... Aquí, fins ara, la universitat sí que ha estat més limitada de recursos que han d’anar arribant. Encara hi ha una Aula Magna per acabar d’arreglar. I, repeteixo, ara no veig que la universitat no tingui els recursos suficients».