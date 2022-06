La unitat de salut internacional de Girona, ubicada a l'hospital Santa Caterina de Salt, ha recuperat "pràcticament" l'activitat prepandèmia. Un cop aixecades les restriccions de mobilitat i d'accés a la majoria de països, actualment els professionals de la unitat fan unes 280 visites al mes, són un 53% més que fa un any perquè el mes de maig del 2021 es va tancar amb 150 visites. "La gent té moltes ganes de viatjar", afirma el cap de la unitat, el doctor Ramon Dalmau que subratlla que amb l'augment de viatger que passen pel Santa Caterina actualment han recuperat el 80% de l'activitat que hi havia abans de l'arribada de la covid-19. Els destins més popular de viatges d'oci son Tanzània, Kènia i Perú.

A l'inici de la pandèmia, i amb les restriccions de mobilitat que impedien viatjar, els professionals de la unitat de salut internacional es van "reconvertir" per donar suport a combatre la covid-19. Tot i això, el cap del servei precisa que mai van tancar del tot per poder atendre tres grups de viatgers que continuaven necessitant visitar-se: els que havien de recórrer món per feina, els que anaven a passar uns dies al seu país d'origen (sobretot a països com Gàmbia, el Senegal o Mali) i els cooperants o treballadors d'ONG.

A partir del maig de l'any passat, van començar a detectar que mes rere mes augmentaven el nombre de visites fins a arribar a "pràcticament" recuperar l'activitat prepandèmia aquest mes de maig. Fins ara, només hi havia un metge que cobria les necessitats de la unitat però des de l'1 de juny han recuperat dues agendes (per tant, dos professionals) per poder cobrir la demanda de visites i passar de fer-ne 24 visites al dia a 48.

«De principis d'any fins aquí, hem vist com països que estaven tancats han obert amb PCR i, després, han deixat de demanar les proves per accedir-hi i avui ja s'hi pot entrar estant vacunat» Ramon Dalmau - Cap de la unitat de salut internacional de Giorna

"La gent té moltes ganes de viatjar, inclús tenim moltes visites de gent que es casava i va aplaçar el viatge però ara viatja", ha explicat el doctor Ramon Dalmau. L'increment de visites des de fa un any ha estat progressiu però han notat que han augmentat molt mes durant els darrers quatre mesos: "De principis d'any fins aquí, hem vist com països que estaven tancats han obert amb PCR i, després, han deixat de demanar les proves per accedir-hi i avui ja s'hi pot entrar estant vacunat", concret el cap de la unitat. De fet, actualment el 80% dels països estan oberts i al 70% s'hi pot accedir justificant les dosis de vacunació contra la covid-19.

Entre els països que encara estan tancats o amb quarantena obligatòria hi ha Xina, la Guaiana Francesa, el Iemen o Síria. Oberts però que continuen demanant PCR per accedir-hi hi ha Estats Units, el Japó o Uganda.

Destins més populars

Els destins que apunten com els més populars per als gironins per a aquestes vacances són Tanzània, Kènia i Perú. També hi ha molta mobilitat entre les comarques gironines i Hondures, Senegal o Gàmbia però, en aquests casos, Dalmau precisa que el gruix són de viatgers que viuen a la demarcació però que són originaris d'aquests països.

Amb el retorn els viatges internacionals, augmenten els usuaris de la unitat que hi van perquè se'n van de vacances. De fet, el 70% viatgen per oci, un 20% per anar a veure la família al país d'origen i un 10% per feina o perquè són cooperants.

El cap de la unitat també precisa que aquesta aturada de la mobilitat entre països durant els darrers dos anys també s'ha traduït en un descens dràstic de malalties importades, som ara la malària o els paràsits intestinals que eren les que més es detectaven a les comarques gironines en els viatgers quan tornaven. I, per altra banda, la covid-19 també han fet augmentar les precaucions a l'hora de viatjar i que alguns usuaris que abans no passaven per la unitat ara hi vagin a demanar consells i tractaments i vacunes necessàries.