Experts alertaven d’un creixement considerable de positius de coronavirus, en les darreres setmanes, fet que es va accentuar amb la flexibilització de mesures com per exemple la mascareta a espais interiors. Tot i que actualment els centres d’atenció primària ja no fan proves diagnòstiques de forma sistemàtica, sí que des dels CAPs es va notar un repunt de positius, sobretot en persones d’edat avançada. De fet, a Girona la mitjana actual de positius és de 56 anys, gairebé una vintena per sobre de la mitjana de tota la pandèmia. Curiosament aquesta dada va baixar per sota de 30, sobretot després de les festes de Nadal, quan la covid-19 es va disparar enter els nens i adolescents.

Malgrat tot, actualment ja s’està començant a notar la davallada de casos. Prova d’això és que a la Regió Sanitària de Girona en la darrera setmana s’ha tornat a baixar del miler de positius, fet que no es produïa des de mitjans abril. També cal tenir present que, tot i que el nombre d’hospitalitzats per coronavirus a Girona supera el centenar, el total de crítics es redueix als dos pacients actuals. A més, en la darrera setmana han mort quatre persones per la malaltia, mentre que l’anterior en van ser deu. El risc de rebrot encara es manté en molt alt, ja que està per sobre dels 200 punts, però fa dues setmanes la xifra arribava a 336. Finalment, la positivitat de les proves ronda el 15%, quan el màxim recomanat per l’Organització Mundial de la Salut és del 5%. També cal tenir present que es fan moltes menys proves que abans i, tenint en compte que es fan en situacions amb símptomes més clars, la positivitat augmenta. D’altra banda, segons recull ACN, en l’última actualització de divendres de la setmana passada, Salut va declarar 5 ingressats menys per covid-19 i el global se situa en 1.105. El nombre de crítics a l’UCI va baixar a 32, cinc menys que els informats dimarts, quan es va fer públic l’últim balanç. Es van registrar 6.874 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 2.541.177 des de l’inici de la pandèmia. El nombre de morts des de l’inici de la pandèmia és de 27.495, que són 77 més notificades en els últims dies. L’Rt va pujar cinc centèsimes, fins a 0,9, i el risc de rebrot ho fa fins a 273 (+5). El 17,71% de les proves van donar positiu. La incidència acumulada a 14 dies va baixar de 338 a 324, però la de 7 dies va pujar de 145 a 147. Salut comunica les dades dos cops per setmana i concentra les proves en vulnerables i pacients greus. Finalment, Espanya va registrar 304 noves morts per covid-19 i ja en són 106.797 des de l’inici de la pandèmia. També hi va haver 42.989 contagis més, fet que deixa la xifra global en 12.403.245 infectats. El nombre d’ingressats a l’hospital va baixar fins a les 6.481 persones, 336 menys que en l’últim recompte, mentre que a l’UCI ja n’hi havia 325, 30 menys.