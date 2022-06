El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha reconegut aquest dimarts a RAC1 que el model de mobilitat actual "no dona sortida" als trajectes "de dispersió de l'àrea metropolitana a zones de vacances" i ha afirmat que l'AP-7 "ha tocat sostre" els caps de setmana, després que s'hagin registrat diverses cues durant el pont de la segona Pasqua sobretot en aquesta via. Lamiel ha puntualitzat que el responsable de la infraestructura és l'Estat per ser-ne el titular i que el SCT pren mesures en la gestió del trànsit per reduir-ne la sinistralitat i atenuar les cues. En aquest sentit, Trànsit vol posar en marxa un sistema de grues per retirar els vehicles accidentats quan la de l'assegurança es retardi per evitar més congestió.

Lamiel ha admès que hi ha un "problema de mobilitat en general" a Catalunya els caps de setmana i també els dies feiners, quan es produeixen 126 quilòmetres de retenció de mitjana, ha indicat. El director del SCT ha demanat promoure "alternatives a la mobilitat" amb transport públic i ha posat èmfasi en l'autobús. Pel que fa als caps de setmana, ha assenyalat que els nivells de retenció són "els mateixos" que el 2019 en el conjunt de Catalunya. "No estem pitjor", ha respost, preguntat per les cues registrades en el pont de la segona Pasqua, sobretot a l'AP-7, tant en l'operació sortida com tornada. Les retencions a l'AP-7 sumen una quarantena de quilòmetres en ambdós sentits en plena operació tornada Sobre les mesures concretes que està estudiant, especialment pensant en l'AP-7, Lamiel ha afirmat que es produeixen "demores" per retirar els vehicles accidentats que provoquen més retencions. El director de Trànsit ha anunciat que "en breu" posaran en marxa un sistema de grues per retirar els vehicles d'accidents sense víctimes mortals en cas que la de l'assegurança es retardi. Una altra mesura que estan explorant és obrir un carril addicional a l'AP-7 nord, de la mateixa manera que fan a l'AP-7 sud entre Vilafranca i El Papiol o a la C-32 al Maresme. Segons Lamiel, aquesta mesura "ajuda força" en les operacions retorn. En el cas de l'AP-7 nord, encara no han pogut habilitar aquest carril addicional des que es va alliberar el peatge, perquè no han trobat l'espai per tancar-lo amb seguretat. Proposen limitar la velocitat a l’AP-7 a 110 Km/h Sobre la demanda a l'Estat per limitar la velocitat a 110 km/h a l'AP-7 davant de l'alta sinistralitat a la via, Lamiel ha exposat que el 55% dels accidents en aquesta carretera són per encalç i que amb aquesta reducció de 10 km/h es guanyarien 25 metres en la frenada, una distància "considerable" per evitar accidents, ha defensat.