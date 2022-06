La vacuna s’ha tornat un requisit imprescindible per a la reobertura del turisme a molts països. En la majoria de casos, també hi ha hagut alternatives, com per exemple proves PCR o tests d’antígens i certificats de recuperació de la covid-19. Malgrat tot, en els darrers mesos i amb la millora de les dades epidemiològiques, cada vegada són més els països que estan aixecant totes les restriccions d’entrada, i ja no demanen cap certificat anticovid per entrar.

En el cas de la Unió Europea i segons la darrera actualització d’aquesta setmana, ja només queden tres països que exigeixin el passaport covid-19 a tots els viatgers, encara que la seva procedència sigui un altre país de la Unió Europea o l’espai Schengen. Es tracta Portugal, Malta i França i en tots tres casos fa falta una prova de vacunació o de recuperació de la covid-19 o un resultat negatiu d’una PCR o test d’antígens, previ a la sortida. A més, a França cal omplir un formulari digital de localització dels passatgers.

Aquests requisits encara eren necessaris fa una setmana a països com Espanya, Itàlia o Alemanya entre d’altres. Però la mesura ja s’ha aixecat i ja no es necessita prova de vacunació, recuperació de la covid-19 o resultats negatius de les proves.

En el cas d’Espanya però, excepcionalment qui viatgi dins d’Europa ja no caldrà que presenti cap document a la tornada, però sí que ho haurà de fer si viatja fora d’Europa. A part d’aquest control documental, també se’ls mesurarà la temperatura.

De fet, la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat va publicar dijous passat una resolució sobre els controls sanitaris que cal fer a partir d’ara als punts d’entrada a Espanya, ja sigui per via aèria o marítima per contenir la propagació d’infeccions causades per la covid-19.

Sanitat justifica aquest canvi per la millora de la situació epidemiològica de la pandèmia «que està fent que molts estats membres ja no exigeixin que els viatgers de dins de la Unió Europea presentin certificats covid ni tampoc imposin altres restriccions». A més afegeix que a Espanya a causa de les altes taxes de cobertura vacunal, per sobre de la mitjana de la Unió Europea, i la situació favorable del sistema sanitari, «es considera oportú eliminar també les restriccions de viatge a les persones procedents de països de la Unió Europea o amb la consideració de països associats Schengen».

Situació fora de la UE

D’altra banda, fora de la Unió Europea hi ha molta diversitat pel que fa a restriccions. Els països que no formen part de la Unió Europea però que sí que formen part de l’Espai Schengen com Noruega, Suïssa o Islàndia tampoc hauran de presentar ni el certificat Covid demostrant que estan vacunats ni cap altra prova amb resultat negatiu. En el cas d’Amèrica, països com Mèxic, Cuba, República Dominicana o Costa Rica ja no demanen cap mena de document ni prova negativa. En canvi a Colòmbia i Canadà encara demanen el passaport Covid, així com els Estats Units, on també exigeixen una prova negativa.

Àsia continua sent el continent més restrictiu. La Xina manté prohibida l’entrada a turistes i al Japó es demana el passaport Covid i un període de quarantena. A Tailàndia, l’Índia i Indonèsia s’exigeix el passaport Covid. Respecte a Oceania, se segueixen unes directrius similars a Àsia i s’exigeix el certificat a Austràlia.

Respecte a Àfrica, també es mantenen restriccions, tenint en compte que la taxa vacunal és molt baixa en comparació als països d’Occident. És per això que a la majoria de països demanen el certificat de vacunació o proves de negació i cal omplir un formulari.

Cal recordar que actualment, per tenir un passaport Covid en vigor, cal tenir posada la pauta completa de la vacuna, és a dir, les tres dosis. Així, el certificat digital no caduca. Però si només comptem amb dues dosis de la vacuna, tenim diverses opcions: posar-nos la tercera dosi de la vacuna, presentar un test d’antígens màxim 24 hores abans del viatge o PCR negativa, 72 hores abans, presentar un certificat de recuperació.

El passaportvàlid almenys un any més

El ple del Parlament Europeu va aprovar dijous la pròrroga durant un any més del certificat Covid per viatjar dins de la Unió Europea, encara que la mesura es revisarà «a mitjà termini» depenent de com evolucioni la situació pandèmica. Segons el Parlament Europeu, a més d’estendre la validesa del certificat, s’ha aprovat que els estats puguin emetre’l basat en nous tipus de test d’antígens. D’altra banda, els eurodiputats han demanat que no s’imposin equisits addicionals a part del passaport per tal de no dificultar la mobilitat entre els estats.