La xifra d'adquisicions de nacionalitat espanyola a Girona és la més alta des de 2013

Un total de 4.350 persones residents a les comarques gironines van obtenir la nacionalitat espanyola al llarg de l’any 2021. Es tracta de la xifra més alta des de 2013, data en què comencen les dades recollides per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Marroc, Hondures i l’Índia són els principals països de procedència d’aquests gironins nacionalitzats espanyols.

Les 4.350 nacionalitzacions que es van produir durant el 2021 suposen un increment del 17,35% respecte el 2020, quan la xifra a la província de Girona es va situar en 3.707. Aquest creixement es pot entendre, en part, perquè durant el 2020 la pandèmia va frenar molts tràmits administratius, però és que la xifra de 2021 també se situa un 25,22% per sobre la dada de 2019 i un 68% més que el 2018. Per tant, després d’una davallada entre 2013 i 2016, el creixement en el nombre de nacionalitats adquirides no ha parat d’accentuar-se des de 2017, fins arribar el 2021 a la cota més alta des de 2013, data en què les comarques gironines van arribar a les 5.175 nacionalitzacions.

Pel que fa als països d’origen d’aquestes persones, la major part (1.033) procedien del Marroc: per tant, representen una quarta part del total. En segon lloc es troben els hondurenys, amb 456, i en tercera posició hi ha la comunitat índia, en la qual es van fer 139 nacionalitzacions.

La gran majoria de les nacionalitats es van atorgar per residència (3.633 van optar per aquesta via), mentre que els 717 restants van optar per altres vies. La més habitual és la nacionalitat per opció, que permet l’adquisició de la nacionalitat espanyola a persones amb pare o mare originàriament espanyol i ale néts dels que van perdre o van haver de renunciar a la nacionalitat espanyola com a conseqüència de l’exili.

Per gènere, no s’observen diferències rellevants: de les 4.350 persones que van aconseguir la nacionalitat espanyola a Girona l’any 2021, eren 2.209 homes i 2.141 eren dones.

Si les xifres s’analitzen a partir dels grups d’edat, la franja en què hi va haver més nacionalitzacions va ser la d’infants d’entre 5 i 9 anys, amb un total de 773. En segon lloc se situa l’interval de 40 a 44 anys, amb 472, i la tercera posició és per als de 35 a 39 anys, amb un total de 423 nacionalitzacions.

Per sobre la mitjana estatal

Al conjunt de l’Estat, durant l’any 2021 va haver-hi un total de 144.012 estrangers que van aconseguir la nacionalitat espanyola, segons l’INE. Aquesta xifra representa un increment del 14,1% respecte l’any 2020, de manera que el creixement de les comarques gironines es va situar per sobre de la mitjana estatal. De fet, Catalunya, amb 42.371 casos, i la Comunitat de Madrid, amb 25.827, van concentrar el 47,4% de les adquisicions de nacionalitat espanyola de l’Estat durant l’any passat.