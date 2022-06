La Guàrdia Civil ha intervingut 700 plantes de marihuana en una finca de Llagostera dedicada al cànem industrial per falta de permisos.

Agents de la Guàrdia Civil de l'Estartit van inspeccionar l'explotació agrícola el dia 1 de juny i van descobrir que realment utilitzaven les zones florides o cabdells del cànnabis per al seu aprofitament. Un fet pel qual necessiten autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per a ús exclusivament medicinal i els seus responsables, segons el cos policial, no en disposaven.

Per aquest motiu, els policies van intervenir les 700 plantes de marihuana que hi havia a la finca i també, investiga els dos responsables de l'explotació agrícola per un possible delicte de cultiu i tràfic de drogues.