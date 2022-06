L’autoconsum amb plaques solars creix un 158% anual a les comarques de Girona

La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les teulades d’habitatges i empreses és cada vegada més freqüent. La pujada de preus de l’electricitat i els diversos incentius a aquesta tecnologia renovable -hi ha ajudes europees i molts ajuntaments bonifiquen l’IBI- ha disparat el nombre d’instal·lacions fotovoltaiques. A Girona, hi ha actualment 3.187 instal·lacions d’autoconsum, el 60% de les quals es va instal·lar durant el 2021. En només any, el volum d’instal·lacions va créixer un 158% i la potència instal·lada un 114%.

L’autoconsum ha agafat ritme des de l’any 2018, quan el descens dels preus dels panells solars i, sobretot, el canvi legislatiu que va posar fi a l’anomenat «impost al sol» va accelerar la instal·lació de plaques solars en llars i empreses. Tant és així que la potència anual instal·lada s’ha multiplicat per quinze a Girona en només tres anys segons dades de l’Institut Català de l’Energia.

La Selva (814) i el Gironès (707) sumen gairebé la meitat de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic de la província.

Un estudi de la Fundació Renovables en col·laboració amb el grup Otovo, assegura que tots municipis gironins de més de 10.000 habitants compta amb algun tipus de bonificació a l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. L’informe no inclou Ripoll, si bé aquest ajuntament si que compta amb un incentiu fiscal a l’autoconsum.

La bonificació arriba al 50% en molts municipis, i s’allarga per un període de 3 a 5 anys. Això sí, molts posen alguns límits i la bonificació no sol superar els 400 o 500 euros anuals. Gràcies a aquestes ajudes, el temps d’amortització d’una instal·lació solar d’autoconsum es pot reduir a l’entorn d’un any i mig, explica la Fundació Renovables.

En el conjunt d’Espanya, només el 55% dels municipis de més de 10.000 habitants ofereix bonificacions. Hi ha cinc províncies on s’apliquen a tots els múnicipis: Girona Àvila, Palència, Sòria i Teruel.

«L’últim any ha estat un dels més agitats del sistema elèctric a causa de l’increment de preus sense precedents» Raquel Paule - directora general de la Fundació Renovables

Els autors de l’informe fan una crida als ajuntaments que encara no contemplen aquestes bonificacions en les seves ordenances perquè les incloguin, a més de continuar reclamant una millora en els tràmits administratius i una major fluïdesa en el registre d’instal·lacions.

Raquel Paule, directora general de la Fundació Renovables, recorda que «l’últim any ha estat un dels més agitats del sistema elèctric a causa de l’increment de preus sense precedents. I això ha reforçat que el millor mètode per a guanyar autosuficiència i pagar menys per l’electricitat és començar a generar-la i gestionar-la per nosaltres mateixos gràcies a l’autoconsum, sent una part central i activa del sistema elèctric distribuït que pretenem aconseguir. Perquè l’autoconsum sempre ha estat i serà la solució».