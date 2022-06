Lluïsa Garcia és la nova presidenta del Col·legi d’Infermeres/rs de Girona, prenent el relleu a Alicia Rey, que ha estat al capdavant de la institució en els darrers quatre anys. Garcia, que encapçalava la candidatura Impuls pel canvi, i ja formava part de l’actual junta com a assessora en investigació i recerca, s'ha proclamat avui presidenta ja que ha obtingut 463 vots en les eleccions, per davant de les altres candidates. La candidatura Som Infermeres, amb Alicia Rey al capdavant, n’ha obtingut 420 i, finalment, la candidatura Com tu 22, liderada per Engràcia Soler, n’ha tingut 98. Hi ha hagut 20 vots en blanc.

En el procés electoral hi ha hagut un 17% de participació, amb 654 vots d’entre els 3.700 professionals d’infermeria de les comarques gironines que estaven cridats a votar per escollir la nova presidenta del Col·legi, i ho han pogut fer de forma telemàtica per segona vegada. Des del Col·legi afirmen que la participació ha sigut tot un «èxit» perquè a la 1 del migdia ja se superaven els vots totals del 2018 (535 vots). Finalment, però, el percentatge de participació ha sigut uns dos punts superior al 2018, quan va ser del 15%. A partir del 12 de maig, els col·legiats van rebre les credencials per votar per internet durant els dos dies previstos de votació. Garcia és infermera d'insuficiència cardíaca a l'hospital Trueta i també ha sigut assessora en investigació i recerca de l’actual junta.