El grup municipal de Convivència i Progrés ha demanat que es convoqui una junta de portaveus a Banyoles per avaluar les dades de fets delictius al municipi, que mostren un increment del 157% anual en el primer trimestre de l’any. Admet que una part del creixement s’explica per l’actuació d’un lladre multireincident, però reclama extremar les mesures de prevenció possibles per evitar nous episodis d’inseguretat. En aquest sentit, recorda un cas d’abús sexual a la zona de la Farga i reclama a l’equip de govern «que adopti mesures de protecció per garantir la seguretat en l’oci nocturn a Banyoles,especialment pel que fa a les dones». «Son necessàries polítiques preventives. Per exemple polítiques municipals d’inclusió social. No es pot enfocar el problema únicament com un problema policial. Cal incrementar les accions de prevenció de manera transversal i sistemàtica», manifesta el portaveu de Convivència, Quim Fernàndez.