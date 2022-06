L’hospital Josep Trueta i l’hospital Santa Caterina de Salt han posat en marxa un nou sistema de seguiment dels pacients que són operats que permet als familiars saber, a través del mòbil, en quin punt del procés quirúrgic estan. Aquest nou sistema és una millora pel que fa a la informació que reben els familiars, ja que en qualsevol moment i des de qualsevol lloc poden saber com evoluciona la intervenció del seu familiar.

Quan el pacient arriba a l’àrea quirúrgica, se li lliura un braçalet que està dotat d’un dispositiu anomenat tag bluetooth que permet fer un seguiment del pacient dins del bloc quirúrgic a través d’un sistema RTLS (sistema de localització en temps real). En el mateix moment, els professionals que l’atenen també fan la sincronització del tag bluetooth que porta el pacient amb la seva història clínica.

Paral·lelament, als seus familiars se’ls lliura un full informatiu que d’una banda informa del codi amb el qual s’identificarà el pacient, i de l’altra, les instruccions per poder fer el seguiment del procés quirúrgic. Els familiars podran fer el seguiment a través de dispositius mòbils des de qualsevol lloc o des la mateixa sala s’espera de l’àrea quirúrgica a través de pantalles informatives que il·lustren la situació dels pacients amb el codi que els identifica per preservar la confidencialitat. Per tal de fer el seguiment des de dispositius mòbils, els familiars hauran d’escanejar un codi QR que també els facilitaran i que els enllaçarà a una web, a la qual només hauran d’introduir el codi identificador del seu familiar. A partir d’aquell moment, ja podran fer el seguiment en línia de manera que no cal que estiguin físicament a l’hospital.

Els familiars tindran la informació del moment del procés quirúrgic es troba el pacient: si ha entrat a admissions, a la zona de preparació quirúrgica, si l’estan operant o si ja està a la reanimació. En cap cas es donarà informació de la situació clínica del pacient, ja que aquesta serà facilitada després de la intervenció pel mateix professional que hagi operat el pacient, com es fa habitualment.

Un cop el pacient ja pot marxar del bloc quirúrgic, es llança el braçalet, que és d’un sol ús, i es recupera el dispositiu tag bluetooth, que es neteja i es fa servir per altres pacients.

Millora de la informació als professionals del bloc quirúrgic

Aquest sistema també ha permès millorar la informació dins la mateixa àrea quirúrgica, on s’han instal·lat pantalles que informen de la situació que hi ha als quiròfans. Així, de manera molt visual, els professionals poden saber què s’està fent a cada sala, a quina hora han començat aquella operació, a quina hora es preveu acabar, quin pacient és, de què l’operen i quin serà el següent cas. A través d’un codi de colors, també s’identifica els quiròfans que van amb endarreriment.

En aquesta mateixa pantalla també tenen aglutinada la informació segons les diferents àrees del bloc quirúrgic, és a dir, com està la zona de cirurgia major ambulatòria, les zones de reanimació i la zona de preparació quirúrgica.

Després d’un any de feina i unes setmanes de proves, el Trueta va posar en marxa el nou sistema de manera oficial el 18 de maig i el Santa Caterina el 30 de maig. Per desenvolupar-lo, ha estat necessària una inversió d’uns 60.000 euros, que ha comptat, entre d’altres, la instal·lació d’unes antenes específiques arreu dels blocs quirúrgics dels dos hospitals, que permeten fer aquesta traçabilitat per RTLS a tota l’àrea.

A l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta es realitzen cada any unes 10.700 operacions a l’any, i a l’Hospital Santa Caterina se’n fan unes 6.600.