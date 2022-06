La víctima ha exculpat durant el judici l'acusat de segrestar-la, violar-la i intentar matar-la a les Gavarres el juliol del 2019. Durant la seva declaració, la dona ha negat que l'acusat la lligués, la retingués a la força i la violés en dues ocasions com havia assegurat inicialment. Ha dit que no recordava alguns detalls, tot i que ha admès que van discutir, que li va ruixar la cara amb esprai irritant i que es va llençar del cotxe en marxa quan se l'enduia cap a una zona boscosa. L'acusat ha negat els fets, ha dit que les relacions que van mantenir van ser sempre consentides i que la punyalada que va rebre la víctima va ser fruit d'un forcejament.

Aquestes versions, però, contrasten amb les dels Mossos que li van prendre declaració i del servei d'atenció a la víctima. L'agent que la va atendre per telèfon ha assegurat que li va explicar que l'acusat l'amenaçava i que patia per les seves filles. El fiscal manté la petició de 49 anys de presó perquè considera que hi ha indicis suficients dels delictes de detenció il·legal, violació i d'intent d'homicidi malgrat el relat exculpatori.