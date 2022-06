L’àrea d’ocupació de DinàmiG i l’Ajuntament d’Olot promouran formació individual i específica a les persones que busquin feina i vulguin ampliar les seves competències per evitar l’anomenada bretxa digital. El programa és fruit de l’enquesta que es va portar a terme el març de 2021 per conèixer les capacitats digitals de la població de la Garrotxa.

Un 46% dels enquestats asseguraven tenir dificultats o no fer cerques de feina en línia. A més, gairebé la meitat de les persones participants que es trobaven buscant feina només disposaven de coneixements bàsics d’ofimàtica. Fer un tràmit per exemple amb l’administració o una entitat bancària suposava també un problema. DinàmiG ha desenvolupat una metodologia formativa pròpia per adquirir competències digitals i està dirigida a les persones inscrites al servei d’ocupació en cerca de feina o amb dificultats d’inserció.